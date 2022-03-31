Схиляли українських військових і правоохоронців перейти на бік Росії - в Харкові СБУ викрила ворожу ботоферму

Все обладнання було розміщене на Дніпропетровщині, але дистанційно керувалося з РФ.

Служба безпеки України викрила в Харкові ворожу ботоферму, яка розсилала смс-повідомлення українським військовим і співробітникам правоохоронних відомств.

Про це повідомили в СБУ.

"Спецслужби РФ намагалися провести спеціальну інформаційну операцію і розхитати морально-психологічний стан українських силовиків. Зокрема, ворог розсилав повідомлення із пропозиціями здатися та перейти на бік окупантів", - зазначили в Службі безпеки.

В неправдивих смс агресор писав: "Исход событий предрешен! Будьте благоразумны и откажитесь от поддержки национализма и дискредитировавших себя руководителей страны уже сбежавших из столицы!!!".

Ботоферму досить швидко виявили та знешкодили кіберфахівці СБУ, наголосили у відомстві. За час своєї роботи через цей канал ворог зміг відправити близько п'яти тисяч повідомлень.

"Найцікавіше, що все обладнання було розміщене на Дніпропетровщині, але дистанційно керувалося з РФ. Власник помешкання зізнається, що навіть не здогадувався про свою роль у "спецоперації" ворога. Він повинен був лише підключити обладнання до Інтернету та завантажувати сім-картки операторів мобільного зв'язку. Його "роботу" російські спецслужби оцінили у $2000 щомісяця", - розповіли в Службі безпеки.

Техніку вилучили, а зі всіма, хто був причетний до організації ботоферми, СБУ проводить відповідні заходи.

Нагадаємо, торік у липні співробітники Служба безпеки в Івано-Франківській області ліквідувала потужну ботоферму, яка виконувала завдання замовників з РФ.

У травні того ж року Служба безпеки виявила і знешкодила ботоферму в Києві, яку фінансували з Росії. Зловмисники поширювали фейки з п'яти тисяч фальшивих акаунтів. Ботоферма працювала над розповсюдженням негативних настроїв у суспільстві та з метою дискредитувати українську владу всередині країни та за її межами.