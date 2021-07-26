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Потужну ботоферму, яка працювала на Росію, ліквідували на Івано-Франківщині

Лише з початку року її організатор використав для реєстрації фейкових акаунтів майже 12 тис. SIM-карток.

Співробітники Служби безпеки України в Івано-Франківській області ліквідувала потужну ботоферму, яка виконувала завдання замовників з РФ.

Організував її місцевий житель, спеціаліст з інформаційних та телекомунікаційних технологій, інформує пресцентр СБУ.

"Тільки від початку року він використав для реєстрації фейкових акаунтів майже 12 тисяч SIM-карток українських та російських мобільних операторів", - сказано в повідомленні.

Ботоферма працювала, здебільшого, у соцмережах, месенджерах та електронних гаманцях.

Замовниками послуг були, в основному, клієнти з РФ. І використовували її "потужності", коли потрібні були масштабні спотворення реального стану речей. В основному, це "накрутка" кількості переглядів, вподобань, коментарів у соціальних мережах та відеохостингах. "Розрахунки" велися в рублях.

СБУ вилучила SIM-шлюзи, комп’ютерне та інше спеціалізоване обладнання, а також майже три тисячі SIM-карток. Тривають експертизи.

Після завершення експертиз планується оголосити організатору оборудки про підозру у несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, що передбачено ст. 361 Кримінального Кодексу України.

Раніше в липні СБУ заблокувала агентурну мережу ФСБ РФ з інформаторами правоохоронцями та чиновниками.

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