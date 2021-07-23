Президент ввів у дію рішення РНБО щодо поглиблення інтеграції України до НАТО

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 4 червня про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до НАТО.

Відповідний указ №307/2021 оприлюднений на сайті глави держави.

“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 червня 2021 року "Про невідкладні заходи щодо поглиблення інтеграції України до Організації Північноатлантичного договору" (додається, таємно, без пунктів 3, 5, 7, 8 – нетаємно)”, - йдеться в указі.

У тексті документу РНБО констатує, що “суспільство очікує від усіх гілок влади конкретних результатів упровадження реформ, які б конвертувалися у добробут та безпеку громадян; підготовка України до набуття членства в НАТО є надважливим державним завданням; Україна буде розглядатися реальним кандидатом на членство в НАТО у разі досягнення серйозного прогресу в усіх сферах життєдіяльності держави; успішне впровадження внутрішньодержавних реформ є неможливим без ефективного інтегрування принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків до всіх сфер державної політики; Україна вживає заходів для інтенсивної взаємодії з НАТО та державами-членами Альянсу з метою реалізації рішень стосовно євроатлантичних прагнень України, які зафіксовані в Декларації Бухарестського саміту, прийнятій главами держав і урядів, що взяли участь у засіданні Північноатлантичної ради в Бухаресті 3 квітня 2008 року”.

У зв’язку з цим Кабінету Міністрів України доручено проаналізувати стан виконання річних національних програм під егідою Комісії Україна-НАТО та вжити заходів щодо підвищення ефективності їх реалізації; опрацювати питання щодо утворення в державних органах окремих структурних підрозділів з питань євроатлантичної інтеграції України; опрацювати питання щодо формування національної системи переходу сектору безпеки і оборони на стандарти НАТО; забезпечити розроблення програм підвищення кваліфікації держслужбовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування з питань євроатлантичної інтеграції України; забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для повноцінної реалізації Закону України "Про оборонні закупівлі" та переходу на нову систему оборонних закупівель.

Міністерству оборони України доручено вжити заходів, необхідних для пролонгації дії Меморандуму про домовленість між Урядом України та НАТО із зв'язку та інформації; унести на розгляд Кабміну пропозиції з удосконалення вимог стосовно фізичної безпеки, процесів внутрішнього контролю та процедур звітності щодо військового майна; вжити заходів з метою невідкладного призначення Військового представника Місії України при НАТО.

Міністерству закордонних справ України доручається погодити зі стороною НАТО питання розвитку практичної співпраці з Україною як партнером НАТО з розширеними можливостями.

Міністерству розвитку громад та територій доручено опрацювати та подати Кабміну для схвалення узгоджені пропозиції щодо пілотних регіональних проектів у сфері євроатлантичної інтеграції.

Адміністрації Державної прикордонної служби, Державній митній службі, Міноборони доручається підготувати та подати на розгляд Кабміну узгоджені законодавчі пропозиції щодо спрощення прикордонного і митного контролю осіб військового і цивільного персоналу підрозділів збройних сил інших держав, їх особистих речей та зброї підрозділів збройних сил інших держав, які прибувають в Україну на підставах, визначених Законом України "Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України".

Службі безпеки України доручається продовжити супроводження у Верховній Раді України законопроекту "Про внесення змін до закону "Про СБУ" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби; підготувати та внести в установленому порядку проект Закону України "Про безпеку класифікованої інформації".

Адміністрації Держслужби спецзв'язку та захисту інформації України доручається забезпечити підготовку, погодження та впровадження організаційно-технічних рішень зі створення комунікаційно-інформаційних систем відповідно до стандартів НАТО, а також розроблення порядку експлуатації цих систем; розробити проект нормативно-правового акта щодо порядку отримання національними комунікаційно-інформаційними системами , що створюються згідно зі стандартами НАТО, акредитації на обробку інформації НАТО з обмеженим доступом.

Віце-прем'єр-міністрові з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, голові Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України доручається забезпечити постійне інформування президента, прем'єр-міністра України, голови Верховної Ради України та народних депутатів України щодо стану та проблемних питань євроатлантичної інтеграції України, які потребують невідкладного вирішення.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс назвав помилкою угоду США і Німеччини щодо газопроводу "Північний потік - 2" (Nord Stream 2), однак вважає, що у країн Заходу ще є важелі, щоб отримати для України вигоду від цього проєкту.