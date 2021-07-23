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ЄСПЛ відмовив Росії у застосуванні забезпечувальних заходів за позовом проти України

У суді зазначили, що забезпечувальні заходи застосовуються лише "у виняткових випадках".

ЄСПЛ відмовив Росії у застосуванні забезпечувальних заходів за позовом проти України
Фото: EPA/UPG

Європейський суд з прав людини отримав міждержавну скаргу, подану Росією проти України. Суд зареєстрував її з формальних підстав, відмовивши при цьому у застосуванні забезпечувальних заходів.

Про це повідомив заступник міністра юстиції України - уповноважений з питань ЄСПЛ Іван Ліщина.

"Ура, ми дочекались російської заяви проти України. Суд присвоїв їй номер 36958/21. З важливого: Суд відмовив у застосуванні забезпечувальних заходів по Правилу 39 Регламенту. Як то кажуть північною мовою "что и требовалось доказать". З кумедного: заява подана російською мовою. Я не жартую! There’s no love lost між нами та російським Мін’юстом, але вони хоча б були професіоналами. Далі буде", - написав Ліщина. 

Колишній уповноважений у справах ЄСПЛ Борис Бабін уточнив, що в контексті забезпечувальних заходів йдеться про відмову суду "зобов'язати Україну подати воду в Крим та відмовився дозволити російську пропаганду та російські соціальні мережі на українській (підконтрольній) території".

"Як пише Європейський Суд з цього питання у офіційному прес-релізі, росіянам відмовлене, "since it did not involve a serious risk of irreparable harm". Тобто Суд визнав за визначенням відсутність серйозних ризиків та невідновної шкоди у неподанні води Північнокримським каналом в Крим", - зазначив юрист.

Бабін також наголосив, що реєстрація документу була неминучою, оскільки "процедури та підстав відмови РФ у реєстрації цієї скарги в Суді не існує узагалі, незалежно від її змісту".

Нагадаємо, 22 липня Росія подала в ЄСПЛ міждержавну скаргу проти України з претензіями за 10 пунктами. В ній Україна звинувачується, зокрема, в обстрілах прикордонних районів Росії під час антитерористичної операції, дискримінації російськомовного населення та бізнесу, блокуванні Північно-Кримського каналу тощо.

Росія звернулася в Європейський суд з прав людини, попри те що не визнає його рішення обов'язковими для виконання.

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що російський позов проти України в ЄСПЛ не має жодних перспектив.

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