Рішення РНБО щодо корисних копалин, які мають стратегічне значення для України, уведене в дію

Відповідне рішення РНБО "Про стимулювання пошуку, видобутку та збагачення корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави" ухвалене 16 липня.

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО від 16 липня “Про стимулювання пошуку, видобутку та збагачення корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави”.

Відповідний указ №306/2021 оприлюднений на сайті глави держави.

“Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 липня 2021 року "Про стимулювання пошуку, видобутку та збагачення корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави", - сказано у документі.

“Розглянувши комплекс питань, пов’язаних із забезпеченням потреб національної економіки стратегічно важливою сировиною, з метою захисту національних інтересів в економічній сфері та підвищення рівня обороноздатності держави, Рада національної безпеки і оборони України вирішила схвалити перелік металічних руд та неметалічних корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави (додається)”, - йдеться у рішенні РНБО.

Відповідно до переліку, до таких корисних копалин віднесено 33 металічні руди, зокрема: алюмінієві, берилієві, ванадієві, вісмутові, вольфрамові, галієві, гафнієві, германієві, залізні, золота, індієві, ітрієві, літієві, магнієві, марганцеві, металів лантаноїдної групи, миш’якові, мідні, нікелеві, ніобієві, оловʼяні, свинцеві, скандієві, срібла, стронцієві, сурмʼяні, танталові, телурові, титанові, уранові, цезієві, цинкові, цирконієві, а також 4 неметалічні корисні копалини: барит, графіт, калійну сіль та флюорит.

Кабінету міністрів України доручається у двомісячний термін затвердити список ділянок надр, які мають стратегічне значення та які будуть надаватися в користування на умовах угод про розподіл продукції, ділянок, які будуть надаватися в користування шляхом проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування, і забезпечити щорічну актуалізацію списків ділянок.

Також доручено внести на розгляд Верховної Ради ряду законопроектів - про внесення змін до Кодексу України про надра, про внесення змін до деяких законів України щодо надання права центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, зупиняти дію та анулювати спеціальні дозволи на користування надрами без звернення до суду з підстав: отримання спецдозволів поза аукціоном; невикористання надр протягом двох років без поважних причин; заподіяння отруєння, радіаційного ураження, стійкої втрати професійної працездатності, інвалідності або смерті людей, що класифіковані як надзвичайна ситуація; користування надрами із застосуванням методів і способів, що призводять до значного забруднення навколишнього середовища або спричинили негативні наслідки для навколишнього середовища; неприйняття протягом 180 днів надрокористувачем необхідних заходів для усунення причин, внаслідок яких дія спеціального дозволу на користування надрами було призупинено.

Крім того, повинні бути розроблені і розглянуті Радою закони про внесення змін до закону "Про угоди про розподіл продукції", про внесення змін до Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, і про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування до спеціального фонду державного бюджету з напрямком на проведення геологорозвідувальних пошукових і пошуково-оцінювальних робіт, передбачених відповідними державними програмами.

Кабмін повинен в тримісячний термін забезпечити розробку і прийняття Державної цільової економічної програми розвитку титанової галузі України, акта щодо визначення переліку надрокористувачів, корпоративні права яких належать державі, акта про внесення змін до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, щодо посилення контролю за діяльністю приватного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія" Надра України ", в тому числі про повернення Кабінету міністрів України прав управління корпоративними правами компанії від імені держави і відновлення наглядової ради компанії, а також затвердити комплекс заходів, спрямованих на розвиток мінерально-сировинної бази України.

Кабміну доручається в місячний термін забезпечити актуалізацію даних Державного кадастру родовищ і проявів корисних копалин, прийняти рішення про пріоритетність розробки родовищ корисних копалин, прийняти рішення по оптимізації функцій центральних органів виконавчої влади з формування та реалізації державної політики, а також здійснення державного контролю в сфері геологічного вивчення і раціонального використання надр, і вжити заходів щодо включення державного комерційного підприємства "Південукргеологія", державного підприємства "Кіровгеологія", державного підприємства "Український державний геологорозвідувальний інститут" до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

Міністерству охорони навколишнього середовища і природних ресурсів України, Державну службу геології та надр України, Державну службу України з питань праці доручено в місячний термін надати Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру і Головному ситуаційному центру України контури ділянок надр відповідно до спеціальних дозволів на користування надрами, контури гірничих відводів, контури об'єктів природно-заповідного фонду на площі ділянок надр, наданих у користування, а також контури планів підрахунку запасів неліцензованих родовищ корисних копалин.

Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру в місячний термін доручено надати державну службу геології та надр України і Головному ситуаційному центру України контури земельних ділянок з Державного земельного кадастру класифікації за цільовим призначенням і формою власності.