Малюська спрогнозував Росії "неминучу поразку" в ЄСПЛ

Сплутали суд з шоу на російському ТБ - виклали у заяві усі міфи російської пропаганди.

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що російський позов проти України в Європейському суді з прав людини не має жодних перспектив.

Про це він написав у фейсбуці, коментуючи першу в історії Росії міждержавну скаргу в ЄСПЛ.

"Судячи з прес-релізу генпрокуратури країни-агресора та їхнього ж МЗС, Росія сплутала ЄСПЛ з шоу на російському телебаченні - у заяві до суду виклали усі міфи російської пропаганди. Зовсім безглуздим такий вчинок не назвеш - у них з‘явиться додатковий медіа майданчик для промивання мізків та медіа-привід. Але з юридичної точки зору - неминуча поразка", - заявив Малюська.

Нагадаємо, 22 липня Росія подала в ЄСПЛ міждержавну скаргу проти України з претензіями за 10 пунктами. В ній Україна звинувачується, зокрема, в обстрілах прикордонних районів Росії під час антитерористичної операції, дискримінації російськомовного населення та бізнесу, блокуванні Північно-Кримського каналу тощо.

Росія звернулася в Європейський суд з прав людини, попри те що не визнає його рішення обов'язковими для виконання.