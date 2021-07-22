У Росії виявили "бразильський" штам коронавірусу

Як і варіант дельта, цей штам коронавірусу заразніший, ніж звичайний.

"Бразильський" штам COVID-19 гамма виявлено у Росії. Він, як і "індійський" штам дельта, є заразнішим.

Про це російському агентству "Интерфакс" повідомили в науковому центрі Росспоживнагляду "Вектор".

"На території Російської Федерації значне поширення отримав варіант дельта, виявлено окремі випадки варіанту гамма", - сказали в центрі.

Зазначається, що штами гамма і дельта були віднесені до категорії таких, що викликають занепокоєння, оскільки вони легше передаються і можуть знизити ефективність антитіл.

Як уточнили науковці, штами лямбда (був виявлений у Чилі, Перу, Аргентині та Еквадорі) та епсилон (так званий "каліфорнійський") на території РФ не були виявлені.

Нині "індійський" варіант коронавірусу - дельта - стає домінуючим у багатьох країнах, зокрема й у Росії. Тамтешні вчені вважають, що наразі немає підстав очікувати витіснення варіанту дельта іншими різновидами коронавірусу.

Раніше повідомляли, що в Олександрівській лікарні м. Києва первинним тестуванням виявлено шість випадків COVID-19 штаму дельта.