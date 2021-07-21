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Україна ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2", - Кулеба

МЗС вже надіслало відповідні ноти в Брюссель і Берлін.

Україна ініціює консультації з Єврокомісією і Німеччиною щодо "Північного потоку-2", - Кулеба
Дмитро Кулеба
Фото: aa.com.tr

Голова українського МЗС Дмитро Кулеба оголосив, що Україна офіційно ініціює консультації з Єврокомісією і ФРН щодо газопроводу "Північний потік-2". Відповідні ноти МЗС вже надіслало в Брюссель і Берлін.

Про це очільник української дипломатії повідомив у Twitter.

"Відповідно до статті 274 Угоди про Асоціацію з ЄС Україна офіційно ініціює консультації з Єврокомісією і ФРН щодо Північного потоку 2, який загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС. МЗС вже надіслало відповідні ноти в Брюссель і Берлін", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, вчора Bloomberg оприлюднило чорновий текст угоди США і Німеччини, який містить зобов'язання Німеччини вжити заходів, якщо Росія спробує використовувати енергію в якості зброї проти України.

Угода також зобов'яже Німеччину використовувати свої важелі впливу, щоб домогтися продовження контракту на транзит газу між Україною і Росією на строк до 10 років після його закінчення в 2024 році. Ці переговори почнуться не пізніше 1 вересня.

Згідно з проєктом угоди, США і Німеччина будуть прагнути просувати інвестиції в розмірі до 1 мільярда доларів в так званий Зелений фонд, щоб допомогти Україні перейти на більш чисті джерела енергії. У тексті йдеться, що Німеччина зобов'язується вкласти в фонд початкові 175 мільйонів доларів.

Вчора до Києва також приїхав радник Держдепу Дерек Шолле. У Державному департаменті повідомили, що він має обговорювати з Україною "Північний потік-2".

У Офісі президента України заявили, що тема “Північного потоку-2” буде порушуватися під час візиту Зеленського до Вашингтона 30 серпня.

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