Голова МЗС Угорщини завтра відвідає Україну

У четвер, 22 липня, головуючий в Комітеті міністрів Ради Європи міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відвідає Україну з робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Кулеба та Сіярто проведуть переговори, ключовими темами яких стануть безпекова ситуація у регіоні, політико-дипломатичне врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, взаємодія із Радою Європи, актуальні питання відносин України та Угорщини.

За підсумками переговорів глави української та угорської дипломатії підпишуть двосторонні документи.

Міністри також здійснять спільну поїздку на лінію розмежування в зоні проведення Операції об’єднаних сил, де ознайомляться із безпековою ситуацією та зусиллями українського уряду із підвищення безпеки для людей, які мешкають у зоні бойових дій.

Кулеба та Сійярто також проведуть спільну пресконференцію.

Нагадаємо, у травні Сійярто заявив про досягнення прогресу у відносинах України та Угорщини. З 2017 року вони ускладнилился через прийняття Верховною Радою нового закону про освіту. Угорцям здалося, що він обмежує права їхньої діаспори в Закарпатській області. Через це МЗС Угорщини почало блокувати участь України в заходах НАТО.

У 2019 році Україна внесла поправки в закон про освіту, відтермінувавши до 1 вересня 2023 року дію мовної статті, що розлютила Угорщину, але Будапешт це не влаштувало.

Ще більше загострення сталося під час місцевих виборів у жовтні 2020. Сіярто відкрито закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах політичну силу КМКС "Партія угорців України", після чого МЗС України вручило ноту протесту угорському послу.

13 травня 2021 року після перемовин у Братиславі Кулеба повідомив, що Сіярто прийняв запрошення відвідати Донбас.