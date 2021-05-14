Сіярто заявив про прогрес в угорсько-українських відносинах

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив про досягнення прогресу у відносинах України та Угорщини.

Про це глава МЗС Угорщини повідомив за підсумками зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою в посольстві Угорщини в Братиславі, передає "УНІАН".

Сіярто зазначив, що відносини між Угорщиною та Україною останнім часом не розвивалися за позитивними сценаріями, було і є багато розбіжностей. Однак він зауважив, що "в останні дні був досягнутий прогрес, який дає привід для обережного оптимізму, і в нинішній ситуації ці невеликі успіхи також слід цінувати".

Сіярто повідомив, що домовився зі своїм українським колегою, що після тривалої перерви найближчим часом буде скликано засідання спільного комітету меншин двох країн для обговорення складних питань, крім освіти.

За словами глави МЗС Угорщини, після другої зустрічі угорсько-української робочої групи з освіти напередодні "намічається рішення, яке могло б допомогти закарпатським угорцям опинитися в кращому становищі за нинішньої української системи освіти в частині правил використання рідної мови".

Він додав, що був також досягнутий прогрес щодо так званої Угоди про еквівалентність взаємного визнання дипломів і професійних кваліфікацій, текст якої вже завершено.

Угорський міністр зазначив, що Кулеба також привітав пропозицію Угорщини про взаємне визнання так званих паспортів вакцинації, виданих двома країнами, що спростить поїздки для вакцинованих осіб.

Відносини між Україною та Угорщиною з 2017 року є складними через прийняття Верховною Радою нового закону про освіту. Угорцям здалося, що він обмежує права їхньої діаспори в Закарпатській області. Через це МЗС Угорщини почало блокувати участь України в заходах НАТО.

У 2019 році Україна внесла поправки в закон про освіту, відтермінувавши до 1 вересня 2023 року дію мовної статті, що розлютила Угорщину, але Будапешт це не влаштувало.

Ще більше загострення відбулося під час місцевих виборів у жовтні 2020. Сіярто відкрито закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах політичну силу КМКС "Партія угорців України", після чого МЗС України вручило ноту протесту угорському послу.

Учора після перемовин у Братиславі глава українського МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Сіярто прийняв запрошення відвідати Донбас.