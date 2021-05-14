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Україна готова до всіх форматів зустрічі Зеленського і Байдена, - Маркарова

Підготовка до зустрічі президентів триває.

Україна готова до всіх форматів зустрічі Зеленського і Байдена, - Маркарова
Фото: Макс Требухов

Українське посольство у Вашингтоні, так само як і американське в Києві, опрацьовують можливість зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена.

Про це заявила у Вашингтоні посол України в США Оксана Маркарова, передає Укрінформ.

"Звичайно, працюємо - і ми, і наші колеги з американського посольства в Україні - над тим, щоби відбулася зустріч і візити як президента Зеленського до Сполучених Штатів, так і, сподіваюся, сьомий візит (за весь час – ред.) Джо Байдена в Україну", - розповіла Маркарова.

Вона зазначила, що українська сторона готова до всіх форматів двосторонньої зустрічі - не тільки в Україні або США, а і в інших країнах, якщо така нагода виникне раніше.

Посол підкреслила, що зараз відносини між двома країнами розвиваються дуже інтенсивно.

"Ми однозначно відчуваємо величезну підтримку від американських колег на всіх рівнях - від президента Байдена, держсекретаря Блінкена - ви всі бачили недавній візит до Києва... Тобто є безумовна і дуже потужна підтримка і напрацювання контактів на всіх рівнях", - констатувала Маркарова.

Під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва Президент України Володимир Зеленський передав запрошення главі Білого дому Джо Байдену відвідати Україну.

Нагадаємо, що Байден приїжджав в Україну у листопаді 2014 року. Тоді він займав посаду віцепрезидента США.

Президент США востаннє приїжджав до України ще у 2008 році.

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