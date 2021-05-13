СБУ фіксує збільшення кібератак на Україну з боку РФ на фоні концентрації військ біля кордонів

Служба безпеки України фіксує збільшення кібератак на Україну з боку Російської Федерації. Це відбувається на фоні накопичення країною-агресором своїх військових формувань вздовж українсько-російського кордону.

Про це начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк заявив на Форумі «Україна 30», інформує пресцентр спецслужби.

«СБУ зафіксувала суттєве зростання кількості кібератак напередодні та під час скупчення військових РФ поблизу держкордону України», ‒ повідомив Ілля Вітюк.

За його словами, нинішня ситуація у кіберсфері вимагає всебічного підходу до попередження атак. А саме – щодо якнайшвидшої розбудови дієвої та комплексної системи попередження та протидії кіберзагрозам. До речі, раніше СБУ повідомляла про успішні приклади відбитих кібератак.

Разом з тим, співробітник СБУ наголосив, що для України дуже важливо консолідована робота всіх відомств для протидії кіберзагрозам. Наразі активно напрацьовується законодавча та правова база для злагоджених дій усіх органів влади, об’єктів критичної інфраструктури та приватного сектору.

«Будь-які зволікання можуть рано чи пізно призвести до катастрофічних наслідків, оскільки питома вага саме кібертероризму та кібершпигунства, як інструментів гібридної війни, давно стала критичною в усьому світі і продовжує зростати, ‒ сказав керівник управління.

Як повідомляли, СБУ нейтралізувала близько 350 загроз інформаційній безпеці країни з початку року.

У березні кіберфахівці СБУ також заблокували масштабну кібератаку хакерського угруповання "Armageddon", підконтрольного ФСБ Росії.