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СБУ нейтралізувала близько 350 загроз інформаційній безпеці країни з початку року

35 хакерів і ворожих пропагандистів притягнуто до відповідальності, 14 зловмисників засуджено.

СБУ нейтралізувала близько 350 загроз інформаційній безпеці країни з початку року
Фото: censor.net.ua

За перший квартал 2021 року за матеріалами кіберфахівців Служби безпеки України до кримінальної відповідальності притягнуто 35 хакерів і ворожих пропагандистів, 14 зловмисників засуджено.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Зокрема

  • 20 причетним до пропаганди сепаратизму в інтернеті іноземцям було заборонено в’їзд в Україну;
  • заблоковано діяльність низки ботоферм потужністю понад 23 тисячі акаунтів, які поширювали деструктивний контент;
  • заблоковано масштабну кібератаку підконтрольного ФСБ РФ хакерського угруповання «Armageddon». З допомогою хакерів «куратори» мали намір отримати доступ до секретних даних органів державної влади України.

Як повідомляли, за матеріалами контррозвідки СБУ припинено повноваження двох іноземних дипломатів.

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