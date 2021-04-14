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Комітет з нацбезпеки розглянув ноту МЗС Молдови щодо викрадення Чауса, - Забродський

На комітеті був присутній начальник ГУР МО Кирило Буданов.

Комітет з нацбезпеки розглянув ноту МЗС Молдови щодо викрадення Чауса, - Забродський
Фото: eurosolidarity.org

Під час засідання комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, де обговорювали зміст ноти МЗС Республіки Молдова щодо викрадення судді Миколи Чауса, був присутній начальник ГУР МО Кирило Буданов. Про це повідомив народний депутат з фракції «Європейська Солідарність», Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський.

«Сьогодні під час засідання торкнулися нещодавніх подій, пов’язаних із викраденням і можливим знаходженням на території України судді Чауса і причетності до цього низки спеціальних служб, зокрема, з України», – зазначив Забродський.

«У ЗМІ з’явилася копія і зміст ноти Молдови, яка була оголошена Україні. Начебто під час цієї операції були задіяні транспортні засоби, які належать посольству України в Молдові, і відповідні офіцери ГУР Міністерства оборони. На обидва питання комітет отримав ряд відповідей – з одного боку від очільника ГУР, з іншого боку – від представників зовнішньої розвідки України», – також повідомив генерал Забродський.

Він зауважив, що представники Служби зовнішньої розвідки України та ГУР заперечують будь-яку причетність до цих подій.

«Я сподіваюсь, до наступного засідання, на яке прийнято рішення запросити голову Служби зовнішньої розвідки, ми будемо знати значно більше. Чимало інформації з цього приводу циркулює зараз у відкритих джерелах», – відзначив Михайло Забродський.

«Можливий наслідок – це суттєве погіршення відносин з Республікою Молдова. Це наш стратегічний партнер, який, до речі, прикриває наш західний фланг і на території якого вже знаходяться російські війська у вигляді миротворчого контингенту Придністров’я. Явно не в національних інтересах України погіршувати цю ситуацію. І тим більше сприяти якимось чином дискредитації діючого президента Республіки Молдова, тому що, на жаль, альтернативою їй є лише проросійські сили», – наголошує генерал.

Нагадаємо, члени комітету підтримали рішення викликати на наступне засідання міністра закордонних справ Дмитра Кулебу і начальника розвідки Валерія Кондратюка.

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