Президент Молдови двічі намагалася зв'язатися із Зеленським через викрадення Чауса, - ЗМІ

Санду несе найбільші репутаційні та рейтингові втрати через ситуацію, що склалася.

Президент Молдови Мая Санду двічі намагалася зв'язатися із президентом України Володимиром Зеленським через викрадення екссудді Миколи Чауса, але їй не вдалося цього зробити "не з вини молдавської сторони".

Про це пише NewsMaker з посиланням на доповідну записку посла України Марка Шевченка, яку молдавським журналістам злив місцевий політик Ренато Усатий. Звідки він взяв цей документ, політик не сказав.

Посол України нібито доповідав МЗС України, що 9 квітня державний секретар міністерства закордонних справ Молдови Думітру Соколан передав йому ноту з проханням зняти дипломатичний імунітет з військового аташе українського посольства Сергія Сметанюка. Слідчі хотіли обшукати автомобіль посольства, закріплений за Сметанюком.

Держсекретар МЗС Молдови також повідомив послу, що Санду безуспішно намагалася зв'язатися із Зеленським.

Він підкреслив, що Санду несе найбільші репутаційні та рейтингові втрати від ситуації, що склалася. У неї немає можливості вплинути на "позицію органів виконавчої влади, прокуратури та правоохоронних органів, які продовжують перебувати під контролем призначенців [екс-президента] Додона і залишаються під впливом російських чиновників".

"Складається враження, що політичні опоненти Майї Санду і їх російські куратори цілеспрямовано завели президента Санду в ситуацію, коли вона повинна або взяти на себе політичну відповідальність за викрадення, або зайняти жорстку позицію по відношенню до України", - пише Шевченко.

Також, за словами посла, міністру закордонних справ Дмитру Кулебі, схоже, вдалося переконати молдавських колег у тому, що "викрадення громадянина України Чауса було скоєно зловмисниками, а не представниками державних органів України".

Сторони зійшлися на думці про необхідність розслідувати викрадення в рамках спільної міждержавної комісії.

Нагадаємо, що Чаус останні роки жив у Молдові, переховуючись від українського правосуддя. Україна домагалася його екстрадиції за підозрою в отриманні $150 тис. хабара.

У 2016 році в Україні судді мали імунітет від кримінального переслідування, що дало Чаусу можливість втекти за кордон. Суддю позбавили недоторканності та звільнили з посади уже після втечі.

На початку квітня 2021 року Чауса викрали невідомі в центрі Кишинева.

Де він знаходиться зараз, невідомо. МВС Молдови повідомило, що за викраденням Чауса можуть стояти іноземці, - можливо, українці.