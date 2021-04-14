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У Конгресі США засудили агресивні дії Росії

"Ми погоджуємось з адміністрацією, що Кремль має зіткнутись із серйозними наслідками, якщо і далі посилюватиме напругу".

У Конгресі США засудили агресивні дії Росії
Фото: betterworldcampaign.org

Група підтримки України в Палаті представників США, куди входять конгресмени з обох партій, оприлюднила заяву щодо накопичення російських військ на кордоні з Україною. Із зверненням виступили конгресмени Марсі Каптур, Майк Квіґлі та Браян Фіцпатрік, передає Голос Америки.

"Ми глибоко стурбовані накопиченням російських сил в окупованих регіонах України та поруч із ними. Ми рішуче засуджуємо незаконну війну Росії проти України, яка призвела до смертей понад 14 тисяч невинних людей, і продовжує підривати трансатлантичну безпеку", - йдеться в заяві.

Конгресмени наголосили, що пишаються збільшенням безпекової допомоги Україні з 250 до 275 мільйонів доларів у 2021 фіскальному році, а також ухваленням законодавства з обов'язковими санкціями проти російського газопроводу "Північний потік-2".

"Ми погоджуємось з адміністрацією, що Кремль має зіткнутись із серйозними наслідками, якщо і далі посилюватиме напругу та свою агресію проти України. Ми маємо і надалі збільшувати ціну російської тривалої агресії через посилення санкцій та закінчення будівництва "Північний потік-2". Захисники свободи з усього світу стоять поряд із українськими союзниками", - додали у своїй заяві конгресмени.

Напередодні на зустрічі у Брюсселі із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив у непохитній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України з боку США.

А президент США Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, у якій висловив занепокоєння через накопичення військ Росії в окупованому Криму та на кордонах з Україною і закликав Росію до деескалації напруги.

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