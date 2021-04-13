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Байден зателефонував Путіну і запропонував зустріч на нейтральній території

Президент США закликав Росію до деескалації напруженості біля кордонів з Україною.

Байден зателефонував Путіну і запропонував зустріч на нейтральній території
ДЖо Байден розмовляє по телефону
Фото: Twitter

Президент Сполучених Штатів Джо Байден під час телефонної розмови Володимиром Путіним запропонував російському президентові зустрітися в найближчі місяці в "третій країні", щоб обговорити повний спектр питань у взаєминах двох держав.

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Під час розмови Байден "чітко заявив, що США будуть тверді у захисті своїх національних інтересів, в тому числі в питаннях хакерських атак і втручання у вибори".

Крім цього, Байден запевнив Путіна, що США підтримують територіальну цілісність України.

"Президент висловив нашу стурбованість з приводу раптового нарощування російських військових в окупованому Криму та на кордонах України та закликав Росію до деескалації напруженості. Президент Байден підтвердив свою мету побудувати стабільні та передбачувані відносини з Росією, що відповідають інтересам США, та запропонував зустріч на найвищому рівні у третій країні найближчими місяцями для обговорення всього кола питань, що стоять перед США та Росією", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що, за даними Офісу президента України, Росія зосередила більш ніж 40 тисяч військових біля східних кордонів Україні і стільки само в Криму. Масштабні заходи з переміщення російських військ почалися в середині березня і, за оцінкою розвідки України, мають бути завершені до кінця квітня.

Країни НАТО і генсек блоку неодноразово заявляли про підтримку України на тлі нарощування Росією військ на кордонах і загострення ситуації в зоні бойових дій.

Єнс Столтенберг повідомив, що за останні тижні Росія пересунула тисячі військ у бойовій готовності до українського кордону. Це найбільше накопичення російських військ з моменту окупації Криму.

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