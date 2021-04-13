Фонд Богдана Губського вперше в Україні співпрацюватиме з більшістю українських установ у США

Фонд Богдана Губського «Україна XXI століття» вперше в історії України почав широкомасштабну співпрацю з чільними українськими музейними, архівними та бібліотечними установами США, що дасть змогу відкрити та ознайомити українців з раніше невідомими унікальними історичними пам’ятками та артефактами.

Про це повідомляє пресслужба Фонду.

100 років бездержавного життя призвели до розпорошення наших національних реліквій та раритетів. Для прикладу можна навести прапор та булаву Богдана Хмельницького, які зберігаються у військових музеях Стокгольму та Варшави відповідно. 350 років ці артефакти залишалися не атрибутованими та невідомими для українців. Однак у 2002 році Фонд Богдана Губського "Україна XXI століття" знайшов, атрибутував та привіз, здавалося б, назавжди втрачені клейноди на виставку в Україну, а у 2005 році на інавгурацію президента України.

Як зазначив Богдан Губський: «В умовах, коли визвольна боротьба початку XX-го століття була забороненою темою та «білою плямою» у радянській історіографії, саме зарубіжні українські наукові, архівні та музейні інституції стали осередками вивчення, зберігання та поширення інформації про вказані події».

Саме тому, голова Фонду Богдан Губський і відомий історик та куратор міжнародних музейних проектів Фонду Юрій Савчук відвідали 5 українських культурно-освітніх та наукових закладів у США.

Вони відвідали Український Національний Музей у Чикаго (заснований у 1952 році) – найбільший український культурний осередок Середнього Заходу США. Оглянули унікальні артефакти з історії та культури України, яких там налічується майже 100 тисяч та зустрілися з президенткою музею Лідією Ткачук.

Потім, побували в Українському Музеї і Бібліотеці у Стемфорді, який є найстаршою культурною установою у Північній Америці (відкритий у 1937 році). Разом з кураторкою музею Любов’ю Волинець оглянули кращі взірці колекції, яка налічує більш як 3000 творів образотворчого мистецтва, 1000 предметів релігійного культу, 7000 одиниць народно-декоративного мистецтва.

Наступним відвідали Український Музей у Нью-Йорку, заснований Союзом Українок Америки у 1976 році. Тут візитери з України оглянули найбільш представницьку збірку українського мистецтва, зокрема модерного, за кордоном. У тому числі Олександра Архипенка. Обговорили співпрацю з директоркою музею Марією Шуст.

Далі, у містечку Бавнд Брук (Нью-Джерсі) вони ознайомилися з Українським історичним та освітнім центром і музеєм ім. Патріарха Мстислава. Основою музею стала саме його приватна колекція, а загалом збірка документів та артефактів з історії церкви та української історії й культури налічує більше 15 000 одиниць. Губський та Савчук оглянули колекцію музею та відвідали Меморіальний комплекс, церкву-пам’ятник св. Андрія Первозваного.

Насамкінець, з метою вивчення наукової спадщини українців у діаспорі, відвідали у Нью-Йорку Українську Вільну Академію Наук (УВАН), яка згідно статуту є спадкоємницею Всеукраїнської Академії Наук, що працювала в Києві у 1921-1936 роках. Враховуючи те, що УВАН володіє цінною архівною та бібліотечною збіркою, що налічує більш ніж 500 тис. одиниць, відвідувачів з України зацікавили наукові матеріали українців діаспори.

Як зазначив Богдан Губський після візиту: «Одним із найбільших ефективних інструментів плекання національної пам’яті у діаспорі стали численні архівні та музейні колекції, у яких зберігалися унікальні документи на артефакти – матеріальні свідки історії. Вони слугували джерелом та символом надій на майбутнє національне та державне відродження».