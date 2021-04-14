У сирійських таборах залишаються близько 40 українських жінок і дітей, - HRW

Більшість зі 40 українців є дітьми, деяким з них не більше двох років.

У таборах на північному сході Сирії незаконно утримуються близько 40 українських жінок і дітей. Вони є серед майже 43 тисяч іноземців, пов'язаних з екстремістським збройним угрупованням "Ісламська держава", яких утримує регіональна влада Сирії.

Про це йдеться у пресрелізі правозахисної організації Human Rights Watch.

У HRW додали, що більшість зі 40 українців є дітьми, деяким з них не більше двох років.

Зазначається, що ніхто з них не був у суді, не перебував під слідством та не був засуджений за будь-який злочин.

За даними незалежної української групи журналістів та активістів "Діти в Сирії та Іраку", яка стежить за цим питанням, станом на квітень в таборі аль-Хол утримуються 8 українських жінок та 19 дітей, а в таборі Родж - 2 українки та 11 дітей.

Активісти заявили, що всіх затриманих утримують у нестерпних умовах. Три із затриманих жінок та одна дитина мають інвалідність, одна жінка має гостре захворювання нирок, одна дитина та одна жінка мають осколкові поранення, ще одна дитина - важку інфекцію ясен. Активісти також повідомили, що затримані живуть у постійному страху і бояться за своє здоров'я та безпеку.

"Український уряд репатріював із північного сходу Сирії лише дев'ять громадян України, двох жінок та сімох дітей. Уряд повинен співпрацювати з місцевою владою з метою репатріації решти громадян України. Дітей, які перебувають у таборах зі своїми матерями, слід репатріювати разом, дотримуючись права дітей на єдність сім'ї", - заявили в Human Rights Watch.

Повідомляється, що у листі від 25 березня 2021 року Human Rights Watch закликала міністра закордонних справ Дмитра Кулебу вжити невідкладних заходів з надання допомоги та репатріації українських жінок та дітей. HRW також надіслала листа президенту України Володимиру Зеленському з тим самим проханням.