Поліція Лондона відкрила справу щодо дружини Асада через причетність до військових злочинів у Сирії

Поліція Лондона почала попереднє розслідування щодо Асми аль-Асад – дружини президента Сирії Башара Асада.

Про це пише bbc.com.

Її підозрюють в підбурюванні до репресій проти сирійської опозиції і заохоченні до тероризму протягом 10 років громадянської війни в Сирії.

Розслідування веде відділ у справах військових злочинів при Скотленд-Ярді. За його підсумками, першій леді Сирії може загрожувати судове переслідування, а також позбавлення британського громадянства, пише Sunday Times.

"З березня 2011 року сотні тисяч сирійських громадян були вбиті, зазнали арештів і жорстокого ставлення. З'явилися сотні центрів примусового утримання учасників антиурядових протестів, яких катують. Багато з них померли або отримали важкі каліцтва в результаті тортур", - йдеться в прес-релізі ініціатора розслідування – лондонської адвокатської фірми Guernica 37, яка спеціалізується на питаннях міжнародного правосуддя.

Юристи пояснюють, що Асма Асад неодноразово підтримувала силові структури режиму і її заяви можна трактувати як підбурювання до актів тероризму.

Адвокати зазначають, що з міркувань політичної доцільності владі було б простіше позбавити Асму Асад британського громадянства, однак вони насамперед домагаються виклику жінки до суду. Дружина сирійського диктатора навряд чи з'явиться за повісткою, але в разі відмови можна буде наполягати на видачі ордера на її арешт і оголошення в міжнародний розшук.

13 березня виповнилося рівно 10 років з початку громадянської війни в Сирії, яка стартувала як місцева "арабська весна" – антиурядові протести, що відбулися у країнах арабського світу.

На відміну від Лівії і Єгипту, де заворушення закінчилися поваленням режимів, Башар Асад за підтримки Росії утримався при владі.

Зараз у кількох країнах Європи на різних стадіях триває розслідування низки кримінальних справ за звинуваченнями в злочинах проти людства в Сирії. Обвинуваченими у них проходять колишні функціонери сирійських спецслужб, відносно невисокого рангу, які різними шляхами опинилися в Європі.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас звинуватив президента Сирії Башара Асада і його союзницю Росію у скоєнні військових злочинів на північному заході Сирії.