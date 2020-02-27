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Германия обвинила Асада и Россию в военных преступлениях в Сирии

Под видом борьбы с терроризмом сирийские и российские войска бомбят больницы и школы.

Германия обвинила Асада и Россию в военных преступлениях в Сирии
Хайко Маас
Фото: EPA/UPG

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас обвинил президента Сирии Башара Асада и его союзника Россию в совершении военных преступлений на северо-западе Сирии.

Об этом глава германского внешнеполитического ведомства заявил 27 февраля, выступая на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, передает DW.

Дамаск и Москва, как участники конфликта в Сирии, обязаны защищать гражданское население, считает Маас. Вместо этого они подвергают бомбардировке такие объекты гражданской инфраструктуры, как больницы и школы.

"Преднамеренные нападения  на гражданское население являются военным преступлением", - заявил глава МИД ФРГ.

В ответ на аргументацию России о том, что на северо-западе Сирии она осуществляет борьбу с террористическими группами, министр указал: "Мероприятия по борьбе с терроризмом не освобождают никого от соблюдения норм международного гуманитарного права". Виновные в совершении военных преступлений должны быть привлечены к ответу.

"В то время как мы сидим здесь, в Идлибе три миллиона мирных жителей пребывают в страхе за свою жизнь. 80 процентов из них - это женщины и дети", - указал Маас.

Он подчеркнул необходимость создать лучшие условия для отправки гуманитарной помощи в этот регион. По его словам, Совет Безопасности должен использовать любую возможность для улучшения гуманитарной ситуации в Идлибе.

Кроме того, Маас подчеркнул необходимость гуманитарного перемирия. Германия и Франция готовы проработать этот вопрос с Россией и Турцией на самом высоком уровне. Встреча руководителей четырех стран запланирована на 5 марта. Однако, пока неизвестно, состоится ли она.

Идлиб - последняя провинция Сирии, которую контролируют оппозиционные президенту Башару Асаду политические силы, а также исламистские боевики. С декабря 2019 года Дамаск ведет здесь крупномасштабное наступление. Эта операция уже имеет катастрофические последствия для жителей региона. По данным ООН, уже почти 900 тысяч мирных жителей бежали из провинции от войны. Большинство из них вынуждено жить в катастрофических условиях в лагерях вблизи турецко-сирийской границы.

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