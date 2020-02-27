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Германия дополнительно выделит Украине 4 млн евро ​на гуманитарную помощь

На гуманитарные проекты Красного креста в Украине до 2021 ФРГ выделит 12,3 млн евро.

Правительство Германии увеличивает финансовую поддержку гуманитарной деятельности Международного комитета Красного креста в Украине.

В 2020 году дополнительно к уже обещанным 2 млн евро будет выделено еще 4 млн евро. Кроме того, в 2021 году Берлин планирует выделить на эти цели еще 2 млн евро.

Всего же только в 2019-2021 годы Германия финансирует гуманитарную деятельность МККК в Украине 12,3 млн евро, передает Немецкая волна.

В заявлении, размещенном 27 февраля на сайте МИД ФРГ, в частности указывается, что эти средства пойдут на гуманитарный проект МККК на востоке Украины, где мероприятия комитета вносят важный вклад в преодоление последствий продолжающегося конфликта.

"Они приносят пользу людям, пострадавшим от конфликта по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях", - отметили в МИД Германии.

Одним из основных направлений является обеспечение населения чистой питьевой водой. Кроме того, речь идет о медицинском обслуживании населения, закупке и распределению медикаментов, снабжении продуктами питания и предметами гигиены, подготовке медицинского персонала, поиске пропавших без вести и воссоединении семей, информировании о минной опасности и других гуманитарных проектах.

К примеру, как указывается в отчете МККК, только в 2019 году 850 тысяч человек по обе стороны линии разграничения были обеспечены чистой водой благодаря восстановлению инфраструктуры и материалам, переданным для ремонта системы водоснабжения.

В частности МККК предоставил 22 км труб, 63 насоса, 4500 литров топлива для проведения ремонтных работ. Жителям Докучаевска было доставлено 4100 литров питьевой воды.

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