Отставку Кабмина Гончарука поддерживают 44% украинцев, - опрос КМИС

44% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии, поддерживают отставку Кабинета министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком.

Об этом свидетельствуют результаты опроса КМИС.

"Относительное большинство опрошенных (44%) полагает, что надо отправить в отставку действующий состав Кабинета министров, 37% полагают, что правительство во главе с Гончаруком должно продолжить работу. 19% - затруднились ответить", - говорится в сообщении.

Также респондентам предлагалось оценить работу правительства по пятибальной шкале, где 1 - "очень плохо", 5 - "очень хорошо". Так, 37% опрошенных оценили работу Кабмина на 3 балла, 27% - на 1 балл, 19% - на 2 балла, 8% - на 4 балла, 3% - на 5 баллов, 7% опрошенных затруднились ответить.

Опрос проводился КМИС методом телефонного интервью с 21 по 25 февраля 2020 года среди 1 500 совершеннолетних респондентов на всей подконтрольной Украине территории. Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

Напомним, Гончарук возглавил правительство в конце августа 2019 года, став самым молодым премьер-министром в истории Украины. До этого он возглавлял аналитическую организацию "Офис эффективного регулирования" (BRDO).

17 января стало известно, что Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Зеленскому. Это произошло после того, как в сеть "слили" файлы, смонтированные из фрагментов записей совещаний в правительстве. Тогда отставка Гончарука не состоялась.

26 февраля Гончарук прокомментировал неподтвержденную информацию о том, что его может заменить бизнесмен Сергей Тигипко. Премьер заявил, что заявление об отставке не писал и с Зеленским об этом не говорил.