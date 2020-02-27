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Группа послов G7 опубликовала план поддержки реформ в Украине

Он включает пять блоков. 

Группа послов G7 опубликовала план поддержки реформ в Украине
Фото: yuzle.com

Группа послов G7 по поддержке реформ в Украине обнародовала план приоритетов на 2020 год. Прежде всего будут поддерживать верховенство права и борьбу против коррупции, говорится на странице G7AmbReformUA в Twitter.

В это входит, среди прочего, обновление судебной власти, усиление подотчетности и независимости судов, поддержка ВАКС в вынесении ним первых приговоров за коррупцию высокого уровня, реформирование ГПУ на региональном и местном уровне, и реформы, нацеленные на усиление защиты свободы СМИ и персональных данных.

В блоке "Эффективное управление" собираются развивать подготовку к экономическому развитию и реинтеграции на востоке Украины и Азовском море, внедрять реформу децентрализации согласно с европейскими требованиями, новый избирательный кодекс и реформу государственного управления на всех уровнях.

Для экономического роста будут поддерживаться реформа налоговой и таможенной службы, энергетическая реформа, разработка рамочной политики и реализация программы приватизации государственных предприятий, сильный и независимый центробанк, выполнение Соглашения об ассоциации с ЕС, дальнейшие усилия для улучшения делового и инвестиционного климата.   

Для человеческого развития послы G7 будут содействовать защите пострадавшим от конфликта, свободе их передвижения и доступу к основным услугам, выполнении рекомендаций Венецианской комиссии, внедрению реформ в сфере здравоохранения, пенсий и образования, а также интеграции гендерного равенства в программах реформ. 

Для безопасности и обороны будут поддерживать имплементацию закона о нацбезопасности, переход от гражданского управления к демократической подотчетности ВСУ, реформу силового сектора, в том числе СБУ, Нацполиции и Национальной гвардии, а также разработку и внедрение механизмов анализа торговли и инвестиций для защиты национальной безопасности.

Напомним, ранее послы стран "Большой семерки" напомнили Верховной Раде, что увольнение руководства антикоррупционных органов должно проходить согласно законодательству.

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