«Что случилось? Все ищут Тигипко…»

Фото: Макс Левин

По состоянию на утро среды источники оценивали его шансы получение портфеля в 99%, оставляя один процент на возможный форс-мажор (исключать который никогда нельзя. В том числе, если человек вдруг – по неким личным причинам – передумает в последнюю минуту).

Кроме Тигипко, в первых кабинетах страны также рассматривали кандидатуру Валерия Хорошковского (его в КМУ «сватали» и в самом начале – отказался еще тогда), Виталия Гайдука (фамилия звучала, но реальные переговоры с ним не проводились, да и вряд ли б он согласился), других.

Но фаворитом выступает именно Тигипко.

«Да, он – в шорт-листе», – подтвердил источник в руководстве фракции «СН». В узком кругу они это уже обсуждали и предварительно прикинули, что голоса есть. «Его представит Президент, так что проблем не возникнет», – дополняет.

Как известно, по закону вместе с премьером в отставку уходит весь его Кабинет (приобретая статус и.о.), а временным руководителем становится старший по званию, в данном случае – новый вице Денис Шмыгаль.

Отличная возможность «обнулить» нерадивых коллег Гончарука скопом, а не возиться с каждым по отдельности (речь не только о главе Минсоцполитики Юлии Соколовской, но и, например, о главе МИД Вадиме Пристайко, на которого косо смотрит Банковая).

Схема реализации проста: поскольку формально Гончарук сейчас защищен иммунитетом, он пишет заявление по собственному желанию. Какого-либо сопротивления с его стороны в ОП, разумеется, не ожидают. Ну, а дальше – дело техники: собирается внеочередная сессия (Рада сейчас поглощена землей), и все утверждается.

Фото: kmu.gov.ua

Ясно, что голоса дадут не только «Слуги» (монобольшинство такое монобольшинство, что самостоятельные 226 у них есть не всегда), но и представители независимых» групп. «В обмен» получат квоты в новом Кабинете: новому премьеру нужна постоянная поддержка зала. Собственно, умение ее обеспечить самостоятельно, не тревожа Бога (читай – Банковую) по мелочам – одно из требований к новому главе правительства. Зная Сергея Тигипко, не приходится сомневаться: с этим он справится.

Знакомство с героем

Поскольку «Слуги» в политике – люди новые, к персоне Сергея Тигипко (чем бы не закончилась премьерская эпопея) сейчас вновь будет приковано внимание, а я – несмотря на свои 34 года – за украинской политикой пристально наблюдаю с 2002-го, позволю себе реставрировать институциональную память.

Приведу пять эпизодов.

To whom it may concern, как говорится.

Эпизод первый. Летом 2004 создается официальный избирательный штаб кандидата в Президенты Виктора Януковича. Возглавляет его молодой, очень перспективный политик, в прошлом – действительно эффективный банкир, прогрессивный глава НБУ Сергей Тигипко (еще весной Президент Кучма рассматривал его в качестве возможного своего преемника, но выбор все же пал на Виктора Януковича).

Неофициальным штабом (по-настоящему «рулившим» выборами) заправлял Андрей Клюев. Именно в тот период украинский политический сленг обогатился терминами вроде «печенье» (дополнительные бюллетени, которые в итоге фальсифицировались), а страна узнала о «транзитном сервере» ЦИК.

Сергей Тигипко в это время представлял «светлую» сторону: грамотно и емко рассуждал о реформах, стратегировал экономические процессы, раздавал интервью. Его присутствие в команде Януковича вселяло надежды, посылало позитивные сигналы западным партнёрам и вот это вот все. Мол, за него не стыдно.

Но когда после второго тура тогдашний глава ЦИК Сергей Кивалов объявил Виктора Януковича победителем выборов, глава его штаба внезапно пропал.

Фото: belsat.eu

В буквальном смысле. Без объяснений, передачи дел и т.д. – отключил все телефоны (в 2004-м это было несложно) и исчез.

Рубрика: предать – значит вовремя предвидеть (справедливости ради, дальнейшие события правильность поступка Тигипко подтвердили, но вот факта предательства сие все равно не отменяет).

Новым начштаба – в авральном порядке – был назначен Тарас Черновол. А в среде донецких – ребят жестких и прямолинейных – появился чернушный анекдот: «Что случилось? Все ищут Тигипко. Что значит не можете найти? Снег сойдет, тогда найдете».

Сергей Тигипко исчез из публичной плоскости на несколько лет – ушел в бизнес. Таблоиды упоминали его лишь в контексте новой женитьбы, а также публичных тренировок: Тигипко – давний поклонник демонстративного ЗОЖ, когда это еще не было в тренде.

Пять лет он занимался бизнесом.

Появился – накануне президентских выборов 2010 года (тут – эпизод номер два). Изначально предполагалось, что он поддержит Тимошенко (в правительство которой готовился войти), но решил участвовать сам.

Билборды всей страны были буквально залеплены рекламой его партии «Сильная Украина» (наспех для него переоформленной по такому случаю). Телеканалы крутили рекламу, где молодой и волевой кандидат решительно шагает – навстречу светлому будущему – по взлетно-посадочной полосе аэродрома. А из-за его спины взмывает в небо самолет. Эпично.

Фото: zakarpattya.net.ua

Сработал эффект новизны и удивления (политологи поймут). Рядовой избиратель о Тигипко успел подзабыть, и людям он был откровенно симпатичен. По результатам первого тура Сергей Тигипко получил 17% голосов. Вскоре его третье место на президентских было успешно конвертировано в пост вице-премьера в правительстве Николая Азарова. Ну, а «Сильная Украина» стала считаться обновленной и очень перспективной партией – накануне парламентских 2012-го года многие видели в ней разумную альтернативу ПР: щедро инвестировали, интенсивно занимались развитием в регионах.

Однако у Тигипко были иные планы. Буквально накануне парламентских он единолично принимает решение о самороспуске партии и ее «вливании» в ПР. За что получает аж целых два места в избирательном списке «регионалов» – для себя и еще одного хорошего человека. «Я вас тут не советоваться собрал, а просто перед фактом поставить», – легендарная фраза, сказанная им партактиву на собрании, посвященном самороспуску партии.

Собрание, что примечательно, экстренно созвали в субботу утром и даже не всех ключевых членов «Трудовой Украины» на него позвали (например, Александру Кужель) – чтобы меньше шуму. Фраза прозвучала в ответ на возмущения активистов: дескать, как это так, мы в партию вкладывали (во всех смыслах), мы ею серьезно занимались, а теперь – нате.

Третье появление героя.

20-го февраля 2014 года навсегда вписано черной страницей в новейшую историю Украины. В этот день в центре Киева массово погибли Герои Небесной сотни (на момент описываемых ниже событий их было уже около восьмидесяти).

Фото: EPA/UPG

С началом расстрелов, со сцены Майдана прозвучал призыв Александра Турчинова ко всем народным депутатам: в три часа дня собраться в зале ВР, чтобы попытаться хоть как-то повлиять на ситуацию, остановить кровопролитие. Учитывая, что правительственный квартал был намертво заблокирован силовиками и титушками (в те дни – фактически слова-синонимы), было это непросто. Однако ровно в три представители трех оппозиционных фракций («Батькивщина», «Удар» и «Свобода») и вольные мажоритарщики собрались под куполом. Их было чуть больше двух сотен (контроль большинства принадлежал бело-голубым). Для того, чтобы простое «собрание депутатов» переросло в полноценное заседание, требовалось хотя бы 226. Руководил процессом вице-спикер от оппозиции Руслан Кошулинский: система «Рада» не работала, микрофоны не подавали признаков жизни, потому на трибуне просто положили подписной лист, где отмечались присутствующие. На счету был буквально каждый голос.

Каждый.

Идея была: провести экстренное заседание, проголосовать постановление о «Прекращении кровопролития», продемонстрировать единство парламента; напомнить, что Рада – самостоятельный центр власти, а не просто марионетка Банковой.

Разумеется, в ВР подтянулись несколько регионалов, убеждавших коллег этого не делать; твердивших, что заседание нелегитимно, и вообще «сейчас нужно разойтись, а Янукович завтра сам все инициирует – и сессию соберет (спикера Владимира Рыбака в тот момент физически не было в Киеве), и на изменение Конституции согласится» (считалось, что возврат к Конституции 2004-го года, которую Виктор Янукович отменил через КСУ в 2010-м, устроив де-факто конституционный переворот и присвоив себе полномочия, под которые его не выбирали, поможет урегулировать кризис. Собственно, это было одно из главных требований Майдана и именно на это была направлена мирная хода протестующих к ВР утром 18-го, с которой все и началось).

Фото: Макс Левин

Оппозиционеры прилагали максимум усилий, чтобы 226 все же насобирать. Говорили, просили, убеждали каждого.

Часам к девяти-десяти вечера (заседание все не открывали – постоянно объявляли перерывы, ожидая нужного количества людей) не хватало каких-то пяти голосов.

Их потенциальным источником была так называемая «группа Тигипко» внутри фракции ПР – как считалось, более прогрессивная, по сравнению с остальными «регионалами».

Далее я привожу фрагмент из своей книги «Майдан. Нерассказанная история», описывающий данный эпизод. Да, в нем цитируется Петр Порошенко. В тот страшный вечер переговоры с Тигипко вел именно он.

Итак:

«…Тигипко звонили, за ним посылали, кто-то даже говорил, что видел его в кулуарах ВР, а в зал «он просто не успел зайти, но сейчас обязательно вернется». На самом деле в тот вечер, когда шатался режим, Сергей Леонидович «под куполом» так и не появился. Не рискнул. Зато, когда режим пал, тут же материализовался с рассказами о том, как он всегда «оппонировал Януковичу» и как ему было непросто. Слышать подобные монологи, откровенно говоря, было противно.

Вспоминает Петр Порошенко:

«Двадцатого я дважды говорил с Тигипко. Я поехал к нему в офис в «ТАС» (на Старовокзальной. – С. К.). По дороге позвонил послу США, просил его переговорить с Тигипко, убедить принять участие в чрезвычайной сессии Рады.

Потом был разговор с Сергеем. Он говорит: «Я приду на сессию. Обещаю. Но для начала я должен переговорить с американским послом, обсудить все детали». – «Пойми ты, – отвечаю, – тут каждая минута на счету. Если ты и твои депутаты придут, значительно выше шансы остановить бойню. В противном случае страна будет ввергнута в хаос». Он твердил что-то невнятное; говорил, что ему нужны гарантии. «Ну какие, спрашивается, гарантии?! О чем? Кто тебе их сейчас даст?» Наконец, я не выдержал: «Слушай, ты мне тут о гарантиях твердишь, а может так случиться, что страны вообще не останется». После этого он пообещал: «Даю слово – через час я в парламенте. И не только я – вся моя группа».

Его группа в тот момент сидела в соседней комнате. Зная об этом, я просто открыл дверь, зашел к ним и говорю: «Прямо сейчас кто со мной едет в Раду? На кону судьба страны». Депутаты отреагировали очень по-разному. В итоге никто из них в парламент так и не доехал. Как, собственно, и сам Тигипко».

Автор фразы «Семьи вывозите. Побыстрее» (сказанной депутатам своей группы накануне), данного Порошенко слова не сдержал. Чуть позже выяснилось почему.

Фото: Макс Левин

Как известно, 18-го февраля Виктор Янукович должен был внести в Раду кандидатуру нового премьер-министра (вместо ранее уволенного Николая Азарова). Ожидалось, им станет или Клюев, или Арбузов. На самом деле, Виктор Янукович остановил свой выбор на Тигипко. И самоустранение нардепа было продиктовано корыстными мотивами: вечер 20-го, режим еще не пал, как все повернется – неизвестно, так зачем поддерживать бунтующих депутатов, если он еще может отхватить вожделенный портфель?

Об (а)моральности его поступка умолчим. Но история – штука причудливая: шесть лет спустя этот самый вожделенный портфель он таки может получить.

Эпизод четвертый.

Кстати, о Порошенко. Сергей Тигипко – давний и очень близкий его партнер. Один из основных, на самом деле. Совместный бизнес на Рыбальском – лишь вершина айсберга. «Мы с Порошенко – единомышленники, во всяком случае в том, что касается модернизации страны», – говорил наш герой, комментируя назначение последнего в Кабмин Азарова. Кардинально с тех пор ничего не изменилось. Что весьма емко характеризует их обоих – особенно после истории 20 февраля 2014 года.

Фото: epravda.com.ua

Эпизод пятый. Ну и по мелочи. На президентских 2014-го ожидалось, что Тигипко станет баллотироваться на главный пост от ПР. Точнее, от того, что от нее осталось после бегства «легитимного». Но, не изменяя собственным традициям кидка, буквально в последнюю минуту Тигипко зарегистрировался самовыдвиженцем. «Донецких» это повергло в настоящий шок – без преувеличений, вынуждены были экстренно активировать кандидата Добкина.

На парламентские-2014 «Сильная Украина» тоже двинула самостоятельно, претендуя на роль «удобной оппозиции». Список был – песня, в лучших традициях политической коммерции: люди Хорошковского (сам он выступал вторым номером), Фирташа, Пинчука, «Семьи», Бориса Ложкина и т.д., Словом – классический бизнес-проект. Набравший по факту всего 3,1%. Вместо минимально необходимых 5%.

…Опосля Сергей Тигипко снова пропал. В 2019-м – дал большое интервью «НВ», в котором заявил, в частности, что в политику возвращаться не намерен. Так сказать, молодым везде у нас дорога. Интересно будет понять, почему передумал.

Какие факторы сработали?

Ведь даже если включится один процент форс-мажора, и на большую сцену он не выйдет, фактическое возвращение уже очевидно.

Это мы узнаем уже в ближайшие дни – ждать осталось недолго.