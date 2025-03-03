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Президент Фінляндії вважає, що Зеленському і Трампу варто "сходити в сауну" і повернутися до переговорів, - Bloomberg

Александер Стубб упевнений, що діалог між Україною та США має відновитися. 

Президент Фінляндії вважає, що Зеленському і Трампу варто "сходити в сауну" і повернутися до переговорів, - Bloomberg
Александр Стубб
Фото: EPA/UPG

Президент Фінляндії Александер Стубб вважає, що дипломатичний діалог між Києвом і Вашингтоном має відновитися, а напруга - знизитися. 

Таку думку він висловив у подкасті Bloomberg.

Стубб вважає, що Володимир Зеленський і Дональд Трам мають повернутися до перемовин. Саме тому він запропонував їм символічний спосіб вирішення конфлікту у фінському стилі: "глибокий вдих, холодна ванна, сауна – і повернення за стіл переговорів".

Коментуючи інцидент, він зазначив, що подібні події у міжнародній дипломатії є рідкістю.

"Я все своє доросле життя займаюсь міжнародною політикою та дипломатією і ніколи не бачив нічого подібного публічно. За зачиненими дверима можуть відбуватися різні обговорення, але події, подібні до тих, що сталися в п'ятницю перед камерами, - вкрай рідкісні", - зазначив Стубб.

  • Поїздка президента України до Вашингтона закінчилася скандалом: американці звинуватили Зеленського в тому, що він "не хоче миру". Вони також заявили, що він їх не поважає. 
  • Угоду про спільні інвестиції в корисні копалини не підписали. Попри домовленості, США знову заговорили неіснуючий борг України на $350 млрд. Також Трамп сказав, що не думає, що Зеленський "був би крутим хлопцем" без американської допомоги. Україна багато разів наголошувала, що будь-яка угода має містити положення про гарантії безпеки. Без гарантій безпеки неможливо вірити Росії, яка неодноразово порушувала обіцянки припинити вогонь.
  • За даними CNN, президент США Дональд Трамп після суперечки з Зеленським зібрав нараду з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, держсекретарем Марко Рубіо і міністром фінансів Скоттом Бесссентом та іншими топрадниками. Після цього Зеленському сказали, що йому час іти з Білого дому – попри заплановану спільну пресконференцію.
  • Білий дім опублікував звинувачення на адресу українських військ у великій кількості СЗЧ, підкріпивши твердження цитатою зі статі Politico. Там також сказали, що більшість українців готова піти на територіальні поступки, хоча українська соціологія говорила про протилежне. 
  • Дональд Туск, Еммануель Макрон та інші світові лідери висловили підтримку Україні та Зеленському після скандалу в Білому домі. 
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