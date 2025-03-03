Президент Фінляндії вважає, що Зеленському і Трампу варто "сходити в сауну" і повернутися до переговорів, - Bloomberg

Президент Фінляндії Александер Стубб вважає, що дипломатичний діалог між Києвом і Вашингтоном має відновитися, а напруга - знизитися.
Таку думку він висловив у подкасті Bloomberg.
Стубб вважає, що Володимир Зеленський і Дональд Трам мають повернутися до перемовин. Саме тому він запропонував їм символічний спосіб вирішення конфлікту у фінському стилі: "глибокий вдих, холодна ванна, сауна – і повернення за стіл переговорів".
Коментуючи інцидент, він зазначив, що подібні події у міжнародній дипломатії є рідкістю.
"Я все своє доросле життя займаюсь міжнародною політикою та дипломатією і ніколи не бачив нічого подібного публічно. За зачиненими дверима можуть відбуватися різні обговорення, але події, подібні до тих, що сталися в п'ятницю перед камерами, - вкрай рідкісні", - зазначив Стубб.
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