Президент Фінляндії вважає, що Зеленському і Трампу варто "сходити в сауну" і повернутися до переговорів, - Bloomberg

Александер Стубб упевнений, що діалог між Україною та США має відновитися.

Президент Фінляндії Александер Стубб вважає, що дипломатичний діалог між Києвом і Вашингтоном має відновитися, а напруга - знизитися.

Таку думку він висловив у подкасті Bloomberg.

Стубб вважає, що Володимир Зеленський і Дональд Трам мають повернутися до перемовин. Саме тому він запропонував їм символічний спосіб вирішення конфлікту у фінському стилі: "глибокий вдих, холодна ванна, сауна – і повернення за стіл переговорів".

Коментуючи інцидент, він зазначив, що подібні події у міжнародній дипломатії є рідкістю.

"Я все своє доросле життя займаюсь міжнародною політикою та дипломатією і ніколи не бачив нічого подібного публічно. За зачиненими дверима можуть відбуватися різні обговорення, але події, подібні до тих, що сталися в п'ятницю перед камерами, - вкрай рідкісні", - зазначив Стубб.