Швеція розслідує спробу водної диверсії на острові у Балтійському морі

Водопостачання на острові Готланд у Балтійському морі ледь не перекрили диверсанти. Пошкодження насосів в озері було "не випадковим".

Шведська поліція розслідує справу про спробу саботажу, спрямованого на водопостачання острова Готланд у Балтійському морі, пише DW з посиланням на щоденну газету Aftonbladet.

За даними джерел, весь острів міг залишитися без води, якби саботаж не виявили.

Звіт з'явився на тлі низки недавніх інцидентів із пошкодженням інфраструктури в регіоні, які списали на російську гібридну війну.

Aftonbladet процитувала голову служби водопостачання та каналізації регіону Сюзанну Бьєргегор-Петтерссон, яка заявила, що саботажники викликали зупинку насоса на озері, яке постачає “велику частину води Готланду”.

“Нам відомо про інцидент, про який повідомили вчора, але ним займається поліція", ‒ повідомив агентству Reuters представник Служби безпеки Швеції.

Технічні фахівці, які обстежили збитки, заявили, що є докази “людського впливу”. Патрік Йоханссон із регіональної служби водопостачання та каналізації заявив, що це був “не випадковий акт”, і що хтось “вимкнув насос і висмикнув кабель”.

На початку лютого шведські слідчі дійшли висновку, що пошкодження підводного кабелю на схід від Готланду не було результатом навмисної диверсії і відпустили підозрюване судно.