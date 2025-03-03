На курорті у штаті Вермонт, куди Джей Ді Венс приїхав відпочивати, влаштували проукраїнський протест проти нього
На курорті у штаті Вермонт, куди Джей Ді Венс приїхав відпочивати, влаштували проукраїнський протест проти нього
З’ясувати стосунки з Богом. Для чого існує піст і яка від нього користь?
З’ясувати стосунки з Богом. Для чого існує піст і яка від нього користь?
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
В НСЗУ прокоментували чутки про розривання декларацій з сімейними лікарями з 1 березня
Нервова зустріч Зеленського і Трампа у Білому домі (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Дуда заявив, що Зеленський повинен повернутися за стіл переговорів із Трампом
Дуда заявив, що Зеленський повинен повернутися за стіл переговорів із Трампом
Зеленський після саміту в Лондоні: вся Європа єдина – для реального миру треба реальні гарантії безпеки
Зеленський після саміту в Лондоні: вся Європа єдина – для реального миру треба реальні гарантії безпеки
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Зеленський звільнив Командувача об'єднаних сил ЗСУ
Трамп: Зеленський не готовий до миру і зневажає Америку
Трамп: Зеленський не готовий до миру і зневажає Америку
Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
Що не так з Масляною. Чому українці мають відмовитися від цієї традиції
ГоловнаСвіт

Швеція розслідує спробу водної диверсії на острові у Балтійському морі

Водопостачання на острові Готланд у Балтійському морі ледь не перекрили диверсанти. Пошкодження насосів в озері було "не випадковим".

Швеція розслідує спробу водної диверсії на острові у Балтійському морі
Фото: DW

Шведська поліція розслідує справу про спробу саботажу, спрямованого на водопостачання острова Готланд у Балтійському морі, пише DW з посиланням на щоденну газету Aftonbladet.

За даними джерел, весь острів міг залишитися без води, якби саботаж не виявили.

Звіт з'явився на тлі низки недавніх інцидентів із пошкодженням інфраструктури в регіоні, які списали на російську гібридну війну.

Aftonbladet процитувала голову служби водопостачання та каналізації регіону Сюзанну Бьєргегор-Петтерссон, яка заявила, що саботажники викликали зупинку насоса на озері, яке постачає “велику частину води Готланду”.

“Нам відомо про інцидент, про який повідомили вчора, але ним займається поліція", ‒ повідомив агентству Reuters представник Служби безпеки Швеції.

Технічні фахівці, які обстежили збитки, заявили, що є докази “людського впливу”. Патрік Йоханссон із регіональної служби водопостачання та каналізації заявив, що це був “не випадковий акт”, і що хтось “вимкнув насос і висмикнув кабель”.

На початку лютого шведські слідчі дійшли висновку, що пошкодження підводного кабелю на схід від Готланду не було результатом навмисної диверсії і відпустили підозрюване судно.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies