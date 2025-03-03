Австрійський консерватор Штокер склав присягу голови коаліційного уряду

Лідер консервативної Австрійської народної партії (OVP) Крістіан Штокер склав сьогодні присягу як канцлер, пише Reuters.
Він очолив перший трипартійний уряд у країні після Другої світової війни, зберігаючи ультраправу Партію свободи в опозиції.
Стокер склав присягу на церемонії, організованій президентом Александром Ван дер Белленом.
OVP очолить міністерства внутрішніх справ і оборони, а соціал-демократи контролюватимуть фінанси та юстицію. Ліберал Неос керуватиме міністерством закордонних справ.
- Лідер FPÖ Герберт Кікл назвав це “коаліцією невдах” і закликав до позачергових виборів.
- У лютому Кікль офіційно сповістив президента ван дер Беллена про невдачу коаліційних перемовин з консервативною Народною партією.