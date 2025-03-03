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Австрійський консерватор Штокер склав присягу голови коаліційного уряду

Він очолив перший трипартійний уряд у країні після Другої світової війни, зберігаючи ультраправу Партію свободи в опозиції.

Австрійський консерватор Штокер склав присягу голови коаліційного уряду
Крістіан Штокер
Фото: EPA/UPG

Лідер консервативної Австрійської народної партії (OVP) Крістіан Штокер склав сьогодні присягу як канцлер, пише Reuters.

Він очолив перший трипартійний уряд у країні після Другої світової війни, зберігаючи ультраправу Партію свободи в опозиції.

Стокер склав присягу на церемонії, організованій президентом Александром Ван дер Белленом. 

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  • Лідер FPÖ Герберт Кікл назвав це “коаліцією невдах” і закликав до позачергових виборів.
  • У лютому Кікль офіційно сповістив президента ван дер Беллена про невдачу коаліційних перемовин з консервативною Народною партією. 
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