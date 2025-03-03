Спікер Палати представників вважає, що Зеленському треба "повернутися за стіл", або країною повинен керувати інший

Спікер Палати представників Майк Джонсон вважає, що український президент Володимир Зеленський "повинен прийти до тями і повернутися за стіл із вдячності або хтось інший повинен керувати країною". Про це він сказав у програмі Meet the Press.

Джонсон, як і його президент, звинуватив Зеленського у "неготовності" до миру. Він також вважає відповідальним за суперечку в Білому домі саме його, а не Трампа і віцепрезидента Джей Ді Венса, які звинуватили українського президента у "невдячності" і в нездатності вести війну без американської допомоги, а згодом – буквально вигнали з Білого дому, так і не підписавши угоду про корисні копалини, на якій самі наполягали.

"Те, що президент Зеленський зробив у Білому домі, було сигналом для нас, що він ще не готовий до цього, і я вважаю це великим розчаруванням", – сказав республіканський спікер Палати представників.

Джонсон вважає, що Трамп чітко дав зрозуміти, що якщо Зеленський "готовий до миру", то американці готові обговорювати угоду.

Тезу про те, що Україною має керувати "хтось інший", поширює і ще один республіканець – сенатор Ліндсі Грем.

А сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд, навпаки, сказав, що не зацікавлений у закликах до відставки інших світових лідерів. Такої ж думки і сенатор Берні Сандерсу.