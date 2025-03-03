Президент завершив поїздку, де разом зі світовими лідерами обговорював шляхи до завершення війни.

Президент Володимир Зеленський уночі 3 березня підбив підсумки візиту до Лондона, де зі світовими лідерами обговорював спільну роботу задля справедливого завершення війни. Учасники зустрічі скоординували позиції і домовилися, що "буде дипломатія заради миру".

Усі учасники зустрічі єдині в головному: задля реального миру необхідні реальні гарантії безпеки. Це позиція всієї Європи: і Євросоюзу, і Туреччини, і Великої Британії, і Норвегії.

І дипломатія буде заради того, щоб разом були всі: Україна, уся Європа і обов'язково США. Зеленський укотре наголосив, що Київ завжди усвідомлював важливість Штатів і вдячний за всю підтримку, яку отримав.

"Не було такого дня, щоб ми не відчували цієї вдячності. Бо це вдячність за збереження нашої незалежності: наша стійкість в Україні базується на тому, що роблять заради нас – і заради власної безпеки – наші партнери. Саме мир нам потрібен, а не вічна війна. І саме тому ми кажемо, що гарантії безпеки є ключем до цього", – сказав він.

Саміт у Лондоні

2 березня британський прем'єр Кір Стармер прийняв у Лондоні інших лідерів, зокрема Володимира Зеленського, який прилетів після візиту до Білого дому, який закінчився суперечкою з Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом.

У заході брали участь лідери Італії, Франції, Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії. Також учасниками події стали міністр закордонних справ Туреччини, генеральний секретар НАТО та президенти Європейської комісії та Європейської ради.

Більшість результатів зустрічі залишилася непублічною, однак відомо, що Україна, Франція та Британія напрацюють спільний план, який презентують американській адміністрації.

Лондон також оголосив про надання понад 1,5 млн фунтів на купівлі боєприпасів для ППО.