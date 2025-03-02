Велика Британія, Франція та Україна напрацюють мирний план, який представлять Трампу

Україна спільно з Великою Британією та Францією розроблять план припинення бойових дій.

Про це заявив в ефірі ВВС прем’єр Великої Британії Кір Стармер, повідомляє Financial Times.

«Ми домовилися, що Велика Британія разом із Францією та, можливо, ще одним чи двома іншими працюватимуть з Україною над планом припинення бойових дій. Тоді ми обговоримо цей план зі США», — заявив він.

Виступаючи напередодні саміту європейських лідерів, Стармер сказав, що європейська «коаліція охочих» — на чолі з Великою Британією та Францією — запропонує розмістити війська в Україні для дотримання режиму припинення вогню.

Разом з тим, очільник британського уряду визнав, що не отримав від Трампа запевнень, що США забезпечать військову підтримку для таких європейських сил, що потрібно, на думку Стармера, для утримання Росії від повторного нападу на Україну.

На думку прем’єра Великої Британії, угоду між європейськими лідерами щодо гарантій безпеки для України має надати «коаліція охочих».

«Ми маємо знайти ті країни в Європі, які готові бути більш активними, а не рухатися в темпі кожного окремого члена, кожної окремої країни в Європі, що врешті-решт буде повільним темпом», — зазначив Кір Стармер.

Він також зазначив, що зробив «важливий крок вперед» до згладжування напруженості між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським під час кількох розмов з обома лідерами на вихідних.

Кір Стармер додав, що впевнений: «президент Трамп хоче міцного миру» і йому можна довіряти, сказавши: «Він чітко сказав, що буде стояти за нами».

Нагадаємо, вчора, 1 березня, Кір Стармер провів переговори з президентом України Володимиром Зеленським, а також обговорив ситуацію, що складася після конфлікту в Білому домі, із президентом США Дональдом Трампом і президентом Франції Еммануелем Макроном.

Сьогодні на саміт європейських лідерів у Лондоні прибудуть президент Франції Еммануель Макрон, президент Чехії Петер Павел, канцлер Німеччини Олаф Шольц, очільники урядів Італії Джорджа Мелоні та Польщі Дональд Туск, Данії Метте Фредеріксен, Нідерландів Дік Схоф, Норвегії Йонас Гар Стьоре, Іспанії Педро Санчес, Румунії Марчел Чолаку, Фінляндії Петтері Орпо, Швеції Ульф Крістерссон, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Також очікується участь прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана.