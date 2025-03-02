Головне за ніч та ранок неділі, 2 березня: авіаудар по Краматорську, майже 100 боєзіткнень, обстріли прикордоння

Нічна повітряна атака, 97 бойових зіткнень, бої на Покровському та Торецькому напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, ротація МАГАТЕ на ЗАЕС без погодження з Україною.

Російські війська скинули авіабомбу на житловий квартал міста Краматорськ на Донеччині. Унаслідок удару загинула людина, ще двоє людей поранені.

"1 березня 2025 року о 22:15 окупаційна армія завдала авіаудару по Краматорську. Вкотре в зоні ураження опинився житловий квартал. За попередніми даними, ворог використав проти мирного населення "ФАБ-250" з модулем УМПК", — ідеться у повідомленні Донецької обласної прокуратури.

Унаслідок атаки травми, несумісні з життям, отримав 18-річний містянин. Також зазнали поранень чоловік 34 років та 88-річна пенсіонерка.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 97 боєзіткнень.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 27 штурмових дій агресора у бік Нової Полтавки, Тарасівки, Єлизаветівки, Променя, Котлярівки, Надіївки, Покровська, Піщаного, Удачного, Преображенки, Богданівки, Андріївки та Улаклів.

Ворог збільшив кількість штурмових дій на Лиманському, Торецькому та Новопавлівському напрямках.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 31 авіаудару, скинувши при цьому 47 КАБ, здійснив 440 обстрілів, зокрема 4 - із РСЗВ. Українські захисники відбили 16 штурмових дій загарбників.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1110 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 876 720 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Уночі Сили оборони збили 63 із 79 ворожих "шахедів".

Ще 16 безпілотників не досягли цілей.

Уночі та зранку росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Зафіксовано 12 вибухів.

МАГАТЕ вперше провело ротацію на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС без погодження з українською стороною.

Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у мережі "Х".

"Сталося те, що ще кілька днів тому здавалося неможливим. МАГАТЕ направило свій персонал на Запорізьку АЕС через окуповану Росією територію без погодження з Україною", — пише він.

Докладніше – в новині.

Жителі Чехії зібрали гроші на військовий вертоліт для України, а на лижному курорті в американському штаті Вермонт пройшла проукраїнська акція протесту проти віцепрезидента США Джей Ді Венса, який їхав туди відпочивати.

Близько 700 протестувальників тримали плакати з написами "Венс — зрадник, катайтеся на лижах у Росії", "Зеленський — герой", "Венс — зрадник", "Ненависть ніколи не зробить Америку великою", "Увесь світ спостерігає", "Зупиніть руйнування країни", "Вермонт відкидає фашизм" та інші.

Подробиці – в новині.

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