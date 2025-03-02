На Новопавлівському напрямку українські десантники відбили штурм російської бронетехніки й мотоциклів.

Про це ідеться у повідомленні ОСУВ "Хортиця".

Під час невдалої спроби наступу окупантів бійці десантно-штурмової бригади ворожі знищили танки, бронемашини, мотоцикли й ліквідували російських загарбників.

"Добротна просмажка російської бронетехніки і піхоти на Новопавлівському напрямку фронту. Окупанти кидають великі сили, щоб прорвати оборону десантників на Донбасі, але тільки поповнюють цвинтар своїх невдач", — прокоментували військові.