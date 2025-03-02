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На Новопавлівському напрямку росіяни намагалися штурмувати українські позиції на мотоциклах

Також ворог використав бронетехніку.

На Новопавлівському напрямку росіяни намагалися штурмувати українські позиції на мотоциклах
Фото: скріншот

На Новопавлівському напрямку українські десантники відбили штурм російської бронетехніки й мотоциклів. 

Про це ідеться у повідомленні ОСУВ "Хортиця".

Під час невдалої спроби наступу окупантів бійці десантно-штурмової бригади ворожі знищили танки, бронемашини, мотоцикли й ліквідували російських загарбників.

"Добротна просмажка російської бронетехніки і піхоти на Новопавлівському напрямку фронту. Окупанти кидають великі сили, щоб прорвати оборону десантників на Донбасі, але тільки поповнюють цвинтар своїх невдач", — прокоментували військові.

  • За інформацією Генштабу упродовж минулої доби на Новопавлівському напрямку противник здійснив 11 атак в районах населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке та Скудне.
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