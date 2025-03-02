Упродовж минулої доби росіяни завдали понад 450 ударів по Запорізькій області

Надійшло 18 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та авто.

151 артудар завдано по території Пʼятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Ворог здійснив 10 авіаційних ударів по Пʼятихатках, Гуляйполю, Залізничному, Білогірʼю, Новодарівці та Новоандріївці.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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