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Упродовж минулої доби росіяни завдали понад 450 ударів по Запорізькій області

Під ворожими атаками опинилися 12 населених пунктів Запоріжжя.

Упродовж минулої доби росіяни завдали понад 450 ударів по Запорізькій області
Фото: Іван Федоров

Минулої доби, 1 березня, російські війська завдали 458 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог здійснив 10 авіаційних ударів по Пʼятихатках, Гуляйполю, Залізничному, Білогірʼю, Новодарівці та Новоандріївці. 

288 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Біленьке, Пʼятихатки, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку. 

9 обстрілів із РСЗВ накрили Пʼятихатки, Щербаки та Малу Токмачку. 

151 артудар завдано по території Пʼятихаток, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Надійшло 18 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та авто.

  • Внаслідок ворожого удару по Запоріжжю 1 березня постраждала 31-річна жінка. ЇЇ госпіталізували.
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