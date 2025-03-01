Головне за суботу, 1 березня: удар балістикою по Одесі, атака на Запоріжжя, Зеленський у Лондоні

Бойові дії на Донеччині, 83 бойових зіткнення, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1102-й день повномасштабної війни.

Ворог вдарив по Одесі балістичною ракетою, внаслідок чого постраждали дві людини, повідомив очільник обласної адміністрації Олег Кіпер.

Унаслідок атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно під прапором Панамської Республіки, що належить одній із європейських компаній. Поранення отримали двоє чоловіків, співробітників порту.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 1 березня відбулося 83 бої.

Найбільше противник атакував на Покровському напрямку – 21 раз.

На Курському напрямку українські захисники сьогодні відбили 16 атак противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 1 березня – в новині.

Сьогодні, 1 березня, росіяни атакували Запоріжжя.

"Ворог ударив по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі", – написали у ОВА.

Внаслідок удару виникла пожежа.

Більше інформації – в новині.

Президент України Володимир Зеленський на Даунінг-стріт у Лондоні зустрівся із британським прем'єром Кіром Стармером.

Зазначається, що Стармер зустрів Зеленського перед резиденцією. Політики обійнялися, український президент помахав журналістам, а сер Кір підняв великий палець.

Кір Стармер запевнив Зеленського у "повній підтримці", і що його країна підтримуватиме Україну стільки, скільки це може знадобитися. Український президент подякував і сказав, що Україна розраховує на підтримку.

Газета The Sun писала раніше, що, крім Стармера, Зеленський також зустрінеться із королем Чарльзом ІІІ в Сандрінгемі. Джерела газети кажуть, що королівський прийом планувався до суперечки Трампа і Зеленського і наполягають, що це не реакція на конфлікт.

Після того, як віцепрезидент США Джей Ді Венс звинуватив Володимира Зеленського у "недостатній вдячності", журналісти проаналізували соцмережі українського президента. Виявилося, що глава України дякував Штатам та американському народу щонайменше 33 рази, пише CNN.

"Варто зазначити, що Зеленський неодноразово дякував Сполученим Штатам після того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, висловлюючи вдячність Трампу та президенту Джо Байдену, членам Конгресу від обох партій, оборонним компаніям США та їхнім працівникам, а також американському народу", – зазначили у виданні і нагадали, що навіть після звинувачень і суперечки із Дональдом Трампом у Білому Домі Зеленський написав пост вдячності.

Журналісти наголосили, що список, який вони склали, є неповним, оскільки вони не розглядали багато "внутрішніх висловлювань" Зеленського українською мовою.

Кількадесят добровольців з-поміж громадян України, які проживають за кордоном, підписали у п’ятницю в Любліні контракти із ЗСУ.

Серед них є українці, які проживають, зокрема, у США, Канаді, Естонії, Норвегії, Німеччині.

Як зазначив генконсул України в Любліні Олег Куць, підписання контрактів вже третьою групою українців є свідченням того, що «проєкт діє, показує стабільність і спостерігається значне зацікавлення ним».

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!