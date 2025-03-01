У Польщі третя група добровольців Українського легіону підписала контракти із ЗСУ

Серед них є українці, які проживають, зокрема, у США, Канаді, Естонії, Норвегії, Німеччині.

Кількадесят добровольців з-поміж громадян України, які проживають за кордоном, підписали у п’ятницю в Любліні контракти із ЗСУ, передає Укрінформ.

Серед них є українці, які проживають, зокрема, у США, Канаді, Естонії, Норвегії, Німеччині.

Як зазначив журналістам генконсул України в Любліні Олег Куць, підписання контрактів вже третьою групою українців є свідченням того, що «проєкт діє, показує стабільність і спостерігається значне зацікавлення ним».

«Зараз охоче заявки подають жінки, а також молодь. Ми бачимо зацікавлення з усього світу, оскільки в цій групі є, зокрема, українці із США, Канади, Естонії, Норвегії, Німеччини. Розширюється географія, ми йдемо в хорошому напрямку», – наголосив український дипломат.

Він підкреслив, що зараз дуже важливо у співпраці з польськими партнерами продемонструвати весь цикл проєкту (від рекрутування за кордоном і до потрапляння добровольців до підрозділів в зоні бойових дій), що дасть можливість «розширити його на інші країни».

«Ми зацікавлені у тому, щоб добровольці пройшли три етапи навчання. Після цього можна буде презентувати проєкт нашим іноземним партнерам і поширювати його на інші країни. Це дозволить прискорити процес, адже географія і логістика теж займають певний час», - наголосив генконсул.

Куць зазначив, що добровольці з першої групи, які підписали контракти із ЗСУ торік в листопаді, зараз перебувають на другому етапі підготовки, коли їх навчають за обраною спеціальністю. Весь процес підготовки від моменту підписання контракту і до потрапляння на фронт триває декілька місяців.

Генконсул також поінформував, що на сьогодні вже подано понад 1,5 тис. заявок на прийняття до Українського легіону.

Представник рекрутингового центру, що діє при генконсульстві України в Любліні, Петро Гаркуша зазначив, що дуже велику роль відіграють перші 45 днів базового вишколу в Польщі. Після цього кожен доброволець самостійно вирішує про подальшу спеціалізацію, або разом із своїм командиром спільно ухвалює таке рішення.

«Молодь більше хоче бути операторами дронів. Натомість старші особи, наприклад чоловіки, які мають великий стаж водіння, як правило, обирають посади водіїв різного виду техніки. Жінки, як правило, обирають медицину або категорію зв’язку»,- підкреслив Гаркуша.

Він подякував за високий фаховий рівень польських військових інструкторів і добре обладнану навчально-тренувальну базу на полігоні, де кандидати проходять підготовку.

Перша група добровольців зі складу Українського легіону підписали контракти із ЗСУ торік у листопаді, друга - у січні цього року.