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Понад сотню нових зразків озброєння та військової техніки допустили до експлуатацію в Силах оборони

Серед нових зразків - безпілотні авіаційні комплекси, боєприпаси до них, системи радіоелектронної боротьби.

Понад сотню нових зразків озброєння та військової техніки допустили до експлуатацію в Силах оборони
військова техніка Сил оборони України
Фото: Міноборони

Протягом лютого 2025 року Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації понад 100 нових зразків озброєння та військової техніки. З них понад 90 відсотків – вітчизняного виробництва. 

Про це йдеться на сайті міністерства.

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Серед нових зразків - безпілотні авіаційні комплекси, боєприпаси до них, системи радіоелектронної боротьби, засоби РХБЗ, автотехніка, авіаційне обладнання тощо.

Загалом від початку року вже кодифікували і допустили до експлуатації понад 10 нових зразків безпілотних авіаційних комплексів з оптоволоконним каналом управління. 

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