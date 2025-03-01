Понад сотню нових зразків озброєння та військової техніки допустили до експлуатацію в Силах оборони

Серед нових зразків - безпілотні авіаційні комплекси, боєприпаси до них, системи радіоелектронної боротьби.

Протягом лютого 2025 року Міноборони кодифікувало і допустило до експлуатації понад 100 нових зразків озброєння та військової техніки. З них понад 90 відсотків – вітчизняного виробництва.

Про це йдеться на сайті міністерства.

Серед нових зразків - безпілотні авіаційні комплекси, боєприпаси до них, системи радіоелектронної боротьби, засоби РХБЗ, автотехніка, авіаційне обладнання тощо.

Загалом від початку року вже кодифікували і допустили до експлуатації понад 10 нових зразків безпілотних авіаційних комплексів з оптоволоконним каналом управління.