Росіяни атакували заклад освіти на Сумщині

Російські війська атакували дроном заклад освіти та житлові будинки у Роменському районі Сумської області.

Про це повідомляє начальниця Роменської РВА Валентина Назаренко.

"Станом на 11:00 поліцією зафіксовано пошкодження по 14 приватних домоволодіннях і 3 комунальних приміщеннях, з яких один заклад освіти", — ідеться в повідомленні.

До робіт з ліквідації наслідків атаки залучені рятувальники, працівники комунальних служб Роменської міської ради. Допомогу також надає Товариство Червоного Хреста України.