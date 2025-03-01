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Росіяни атакували заклад освіти на Сумщині

Також пошкоджень зазнали 14 приватних будинків.

Росіяни атакували заклад освіти на Сумщині
Фото: Валентина Назаренко

Російські війська атакували дроном заклад освіти та житлові будинки у  Роменському районі Сумської області.

Про це повідомляє начальниця Роменської РВА Валентина Назаренко.

"Станом на 11:00 поліцією зафіксовано пошкодження по 14 приватних домоволодіннях і 3 комунальних приміщеннях, з яких один заклад освіти", — ідеться в повідомленні.

До робіт з ліквідації наслідків атаки залучені рятувальники, працівники комунальних служб Роменської міської ради. Допомогу також надає Товариство Червоного Хреста України.

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