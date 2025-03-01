В ГУР розповіли подробиці ліквідації російського загарбника в окупованому Маріуполі

В ГУР МО підтвердили вибух авто російського окупанта у тимчасово окупованому Маріуполі 28 лютого Чоловік може перебувати в реанімації.
Про це інформує пресслужба відомства.
"У повітря злетів автомобіль Dacia SuperNova, якою користувався російський окупант. За попередніми даними, загарбник може перебувати в реанімації. Точні наслідки вибуху уточнюються", — зазначають в ГУР.
- Вчора у Маріупольському спротиві повідомляли, що у ніч на 28 лютого у Маріуполі підірвали автомобіль, в якому перебував представник російської Федеральної служби безпеки, він потрапив у реанімацію.