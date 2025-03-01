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Унаслідок російського обстрілу на Миколаївщині горіло підприємство

Сили ППО знищили три "шахеди" над Миколаївщиною.

Унаслідок російського обстрілу на Миколаївщині горіло підприємство
вибух
Фото: Міненерго

Упродовж минулої доби росіяни атакували Куцурубську громаду Миколаївської області. Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди та сільгосптехніка.

Про це повідомляє начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Уранці 28 лютого ворог здійснив артилерійський обстріл Куцурубської громади, люди не постраждали.Також окупанти дев'ять разів атакували Куцурубську громаду дронами типу FPV.

"Внаслідок обстрілів у с. Парутине виникла пожежа на території одного з виробничих підприємств, яку оперативно загасили, у с. Дмитрівка – пошкоджено три приватні будинки, господарчі споруди, мікроавтобус та трактор. Постраждалих немає", – ідеться у повідомленні.

У ніч на 1 березня, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено три БпЛА типу Shahed 131/136.

  • Уночі Сили ППО знищили 103 ударні безпілотники. Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина, Черкащина та Київщина.
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