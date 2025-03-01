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Уночі Сили оборони знищили 103 ворожі "шахеди", ще 51 — локаційно втрачений

Росія запустила по Україні 154 ударні безпілотники.

Уночі Сили оборони знищили 103 ворожі "шахеди", ще 51 — локаційно втрачений
Мобільна група ППО
Фото: Генштаб

У ніч на 1 березня РФ атакувала Україну 154-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 103-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

Фото: Повітряні сили

51 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений  (без негативних наслідків).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина, Черкащина та Київщина.

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