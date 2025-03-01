Кір Стармер поспілкувався з Трампом і Зеленським після подій у Білому домі

В офісі прем'єр-міністра Сполученого Королівства заявили, що після словесної сутички президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Білому домі Кір Стармер мав розмову з обома лідерами.

Як пише BBC, за словами речника на Даунінґ-стріт, очільник британського уряду "зберігає непохитну підтримку України та робить все, що в його силах, для просування тривалого миру, який був би заснований на суверенітеті та безпеці України".

У Лондоні також нагадали, що вже цієї неділі Стармер очікує на прибуття європейських лідерів, включно з Президентом Зеленським, для обговорення гарантій безпеки для нашої держави.