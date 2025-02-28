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Зеленський вважає, що США не зупинять підтримки України

Український президент сподівається на Трампа і союзників у питанні закінчення війни.

Зеленський вважає, що США не зупинять підтримки України
Володимир Зеленський
Фото: Скріншот

Володимир Зеленський вважає, що США не зупинять підтримку України.

Про це він сказав на зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

За словами Зеленського, Штати допомагали нашій державі від початку російського вторгнення. Президент висловив упевненість, що президент США не зупинить допомогу, бо «це дуже важливо». 

Зеленський сказав, що надіється, що Трамп зі союзниками зупинить Путіна і виведе російські війська з української території та принесе мир.

Трамп сказав, що він посередині – і за Україну, і за Росію й хоче, щоб війна вирішилася. І якщо «ми не можемо цього вирішити, вони повинні будуть боротися до кінця».

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