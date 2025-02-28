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Генштаб: росіяни найбільше атакують на Покровському і Торецькому напрямках

На Курському українські захисники відбили чотири атаки противника.

Генштаб: росіяни найбільше атакують на Покровському і Торецькому напрямках
українські військові
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Станом на 16.00 28 лютого кількість бойових зіткнень із окупантами зросла до 60. 

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів таких як: Олександрівка, Кучерівка, Кореньок, Студенок, Харківка, Малушине та Зарічне Сумської області; Лісківщина та Янжулівка Чернігівської області.

На Харківському напрямку противник один раз намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районі Вовчанська, отримав відсіч.

На Лиманському російська армія здійснила одну атаку на позиції українців поблизу Іванівки. 

На Сіверському ворог двічі атакував наших захисників в районах Білогорівки та Верхньокам’янського. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському українські захисники відбивають дві ворожі атаки поблизу Оріхово-Василівки.

На Торецькому з початку доби відбулись 12 боєзіткнень в районах населених пунктів Кримське, Дачне, Торецьк та Леонідівка. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Покровському російські загарбники здійснили 15 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій неподалік Єлизаветівки, Променю, Лисівки, Новоукраїнки, Піщаного, Котлиного, Надіївки та Андріївки. Сили оборони стримують натиск та відбили 12 атак противника, три боєзіткнення – ще тривають. Авіація противника завдала ударів КАБами по Звіровому та Леонтовичам.

На Новопавлівському відбулись шість ворожих атак в районі Костянтинополя.

Два ворожі штурми відбили українські воїни на Гуляйпільському напрямку, поблизу Привільного та Рівнополя, на даний час точиться один бій. Авіаударів керованими бомбами зазнали Січневе та Залізничне, некерованими ракетами загарбник бив по Гуляйполю.

Три боєзіткнення тривають на Оріхівському напрямку, одну атаку Сили оборони вже відбили, загарбник намагається, за підтримки штурмової авіації, просуватись вперед в районах П’ятихаток та Кам’янського. 

На Курському українські захисники відбили чотири атаки противника, ще три боєзіткнення триває до цього часу, крім того, ворог завдав десять авіаційних ударів, скинувши 14 КАБ, здійснив 333 артилерійських обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах.

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