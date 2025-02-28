Російські війська завдали авіаудару по Дергачівській громаді Харківщини

Уранці, 28 лютого, російська армія завдала авіаудару по селі Безруки Дергачівської громади Харківської області. Унаслідок обстрілу руйнувань зазнав приватний будинок, а також загорілася суха трава.

Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко.

"Близько 10:20 ворог ударив авіабомбою по території Дергачівської громади. Удар прийшовся по околиці села Безруки, внаслідок чого було пошкоджено приватний будинок, а також сталося загоряння сухої трави на площі близько 800 кв.м", — ідеться у повідомленні.

Фото: В'ячеслав Задоренко

Рятувальники працюють над ліквідацією пожежі. На щастя, минулося без постраждалих.