Виробник боєприпасів для систем NASAMS планує протягом кількох місяців відкрити підприємство в Україні

Компанія Kongsberg Defence & Aerospace, яка займається випуском боєприпасів для систем ППО NASAMS, веде роботу над створенням спільного виробництва в Україні, передає Інтерфакс-Україна.
"Зараз ми засновуємо компанію в Україні. Ми ведемо тісні переговори з промисловістю України щодо створення спільного підприємства. Першочерговим завданням є збільшення виробництва ракет для нашої системи ППО в Україні за українською технологією. Мова йде про серійне виробництво ракет, тобто сотні. Ми плануємо створити спільні підприємства протягом кількох місяців", – розповів президент компанії Ейрік Лі.
Він зазначив, що робота ведеться з розрахунком на довгострокове партнерство.
"У Kongsberg ми хочемо використовувати силу української промисловості. У довгостроковій перспективі, коли закінчиться війна, Україна може стати частиною ланцюга постачання ракет для систем ППО", – заявив Лі.
- Нещодавно президент Володимир Зеленський розповів про українське озброєння. Він зазначив, що вітчизняна балістика вже готується. "Паляниця" (українська ракета-дрон, – ред.) – летить. "Пекло" – летить. "Рута" летить. Мають успіхи. Мають військові цілі і мають попадання [...] Всі три речі летять. Балістика – готується", – сказав Зеленський.
- У серпні минулого року Зеленський заявив, що Україна провела успішне випробування своєї першої балістичної ракети.