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Виробник боєприпасів для систем NASAMS планує протягом кількох місяців відкрити підприємство в Україні

Першочерговим завданням є збільшення виробництва ракет для системи ППО в Україні за українською технологією. Мова йде про серійне виробництво сотень ракет.

Виробник боєприпасів для систем NASAMS планує протягом кількох місяців відкрити підприємство в Україні
NASAMS
Фото: Мілітарний

Компанія Kongsberg Defence & Aerospace, яка займається випуском боєприпасів для систем ППО NASAMS, веде роботу над створенням спільного виробництва в Україні, передає Інтерфакс-Україна. 

"Зараз ми засновуємо компанію в Україні. Ми ведемо тісні переговори з промисловістю України щодо створення спільного підприємства. Першочерговим завданням є збільшення виробництва ракет для нашої системи ППО в Україні за українською технологією. Мова йде про серійне виробництво ракет, тобто сотні. Ми плануємо створити спільні підприємства протягом кількох місяців", – розповів президент компанії Ейрік Лі.

Він зазначив, що робота ведеться з розрахунком на довгострокове партнерство.

"У Kongsberg ми хочемо використовувати силу української промисловості. У довгостроковій перспективі, коли закінчиться війна, Україна може стати частиною ланцюга постачання ракет для систем ППО", – заявив Лі.

  • Нещодавно президент Володимир Зеленський розповів про українське озброєння. Він зазначив, що вітчизняна балістика вже готується. "Паляниця" (українська ракета-дрон, – ред.) – летить. "Пекло" – летить. "Рута" летить. Мають успіхи. Мають військові цілі і мають попадання [...] Всі три речі летять. Балістика – готується", – сказав Зеленський.
  • У серпні минулого року Зеленський заявив, що Україна провела успішне випробування своєї першої балістичної ракети.
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