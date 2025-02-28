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На Львівщині внаслідок горіння сухостою загинула літня жінка

Рятувальники вкотре закликають не палити сухостій.

На Львівщині внаслідок горіння сухостою загинула літня жінка
Фото: ДСНС

На Львівщині внаслідок горіння сухостою загинула літня жінка. 

Про це повідомляє ДСНС. 

“На Львівщині серед обгорілої трави рідні знайшли тіло 72-річної жінки. Там, де ще вчора ходила їхня мама і бабуся, залишився лише попіл… Ця трагедія - ще одне страшне нагадування про небезпеку спалювання сухостою. Вогонь не обирає, кого чи що знищувати. Поширюючись блискавично, він залишає після себе лише біль, руїну і смерть”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що щороку в Україні десятки людей стають жертвами подібних пожеж. Хтось намагається загасити полум’я самотужки, хтось не встигає врятуватися, а хтось навіть не усвідомлює смертельної небезпеки цієї згубної звички – спалювати суху траву.

“Не паліть сухостій! Одна іскра може коштувати комусь життя. Збережіть себе, своїх рідних і нашу природу!” – закликають рятувальники. 

Напередодні ДСНС повідомила, що лише за одну добу в екосистемах України сталося майже 450 пожеж. Понад 228 га української землі перетворилися на згарище. Рятувальники закликають не палити сухостій.

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