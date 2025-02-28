На Львівщині внаслідок горіння сухостою загинула літня жінка.

Про це повідомляє ДСНС.

“На Львівщині серед обгорілої трави рідні знайшли тіло 72-річної жінки. Там, де ще вчора ходила їхня мама і бабуся, залишився лише попіл… Ця трагедія - ще одне страшне нагадування про небезпеку спалювання сухостою. Вогонь не обирає, кого чи що знищувати. Поширюючись блискавично, він залишає після себе лише біль, руїну і смерть”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що щороку в Україні десятки людей стають жертвами подібних пожеж. Хтось намагається загасити полум’я самотужки, хтось не встигає врятуватися, а хтось навіть не усвідомлює смертельної небезпеки цієї згубної звички – спалювати суху траву.

“Не паліть сухостій! Одна іскра може коштувати комусь життя. Збережіть себе, своїх рідних і нашу природу!” – закликають рятувальники.

Напередодні ДСНС повідомила, що лише за одну добу в екосистемах України сталося майже 450 пожеж. Понад 228 га української землі перетворилися на згарище. Рятувальники закликають не палити сухостій.