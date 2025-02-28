Головне за ніч та ранок п'ятниці, 28 лютого: майже 130 боєзіткнень, 208 ворожих БпЛА, зустріч у Лондоні

Нічна повітряна атака, 128 бойових зіткнень, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прийме президента України Володимира Зеленського та понад 10 інших європейських лідерів у Лондоні цієї неділі, щоб обговорити гарантії безпеки, які континент може запропонувати Києву в разі припинення вогню з Росією, повідомляє Bloomberg.

Зустріч дозволить Стармеру та президенту Франції Еммануелю Макрону поінформувати своїх європейських союзників про їхні розмови у Вашингтоні цього тижня з президентом Дональдом Трампом, під час яких вони намагалися переконати його пообіцяти “військовий захист США”, якщо Москва порушить потенційну мирну угоду в майбутньому.

Стармер запросив до Лондона лідерів Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Туреччини, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії, повідомили в офісі прем'єр-міністра.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті відбулося 128 боєзіткнень, найбільше - на Покровському напрямку (49).

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 16 атак в районах населених пунктів Костянтинопіль, Новопіль, Новодарівка, Скудне та Бурлацьке.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 16 авіаударів, скинувши при цьому 28 КАБів, здійснив 405 обстрілів, зокрема 15 - із РСЗВ. Українські захисники відбили 11 штурмових дій загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1060 російських окупантів, 13 танків. Росія вже втратила в Україні майже 875 000 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Уночі сили ППО збили 107 російських "шахедів" із 208.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Миколаївщина та Запоріжжя.

Більше інформації – в новині.

Українська письменниця, поетеса, журналістка Світлана Поваляєва повідомила на своїй сторінці у Facebook про загибель на фронті старшого сина Василя Ратушного.

Василь Ратушний, який був оператором БПЛА у підрозділі "Птахи Мадяра", зазнав смертельних поранень внаслідок прямого прильоту ворожого FPV-дрону під час бойового виїзду. Це сталося вночі 27 лютого.

У 2022 році Світлана Поваляєва втратила молодшого сина - журналіста, активіста, громадського діяча та військового-добровольця Романа Ратушного. Він загинув, обороняючи від окупантів Ізюмський район Харківщини. На його честь названу вулицю у Києві поблизу Протасового Яру, за збереження якого Роман боровся до повномасштабного вторгнення.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій наголошує, що можливість для виїзду за кордон для військовозобов'язаних митців та медійників відновиться одразу після нормативного врегулювання надання листів сприяння.

"Рішення є тимчасовим та діятиме до уточнення формальної процедури, яка б дозволила надалі уникнути зловживань цілями культурної дипломатії. Міністерство вживає всіх заходів, аби рішення було прийнято у найкоротші терміни", - йдеться у повідомленні міністерства.

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Міністр фінансів в адміністрації Дональда Трампа Скотт Бессент заявив, що рамкова угода щодо корисних копалин між Сполученими Штатами та Україною "готова на папері".

Як пише "Суспільне", в етері американського телебачення урядовець заявив, що вона включає "копалини, нафту, газ та інфраструктурні активи". Бессент назвав угоду "взаємовигідною" і такою, що "зближує український народ та американську бізнес-спільноту".

Очільник мінфіну США анонсував підписання документа у п'ятницю, 28 лютого, під час зустрічі у Вашингтоні президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

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