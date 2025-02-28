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Голова мінфіну США оголосив про готовність рамкової угоди про надра з Україною

Скотт Бессент анонсував її підписання президентами.

Голова мінфіну США оголосив про готовність рамкової угоди про надра з Україною
Скотт Бессент
Фото: EPA/UPG

Міністр фінансів в адміністрації Дональда Трампа Скотт Бессент заявив, що рамкова угода щодо корисних копалин між Сполученими Штатами та Україною "готова на папері".

Як пише "Суспільне", в етері американського телебачення урядовець заявив, що вона включає в себе "копалини, нафту, газ та інфраструктурні активи". Бессент назвав угоду "взаємовигідною" і такою, що "зближує український народ та американську бізнес-спільноту".

Очільник мінфіну США анонсував підписання документа у п'ятницю, 28 лютого, під час зустрічі у Вашингтоні президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського.

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