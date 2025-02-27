Генштаб: на Покровському напрямку відбулось найбільше боєзіткнень з початку доби

Також активні бойові дії точились на Курщині, Торецькому та Новопавлівському напрямках.

Станом на 22:00 27 лютого відбулося 118 бойових зіткнень, противник завдав 69 авіаційних ударів із застосуванням 87 КАБ, понад 1050 ударів дронами-камікадзе та здійснив більш ніж 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів з використанням різних типів озброєння.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ.

На Харківському напрямку чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у бік Вовчанська та Кіндрашівки. Крім того, завдав авіаційного удару по Слатиному.

Шість разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися в напрямках населених пунктів Ямполівка, Торське, Зелена Долина та Колодязі. Наші оборонці відбили всі атаки противника.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно відбили дві атаки противника в районі Білогорівки. Населений пункт Сіверськ зазнав авіаційних ударів керованими бомбами.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили дві ворожі спроби просунутися вперед поблизу Васюківки та Предтечиного. Авіаційних ударів керованими бомбами противник завдав по Краматорську.

Ворог 11 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах Кримського та Торецька. Три боєзіткнення тривають дотепер. Крім того, населений пункт Костянтинівка зазнав авіаударів керованими бомбами.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 43 штурмових та наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів в районах населених пунктів Березівка, Мирне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Звірове, Котлине, Удачне, Надіївка, Успенівка, Преображенка, Запоріжжя, Андріївка та Богданівка, 12 боєзіткнень тривають дотепер. Ворог застосував 15 керованих бомб по населених пунктах Олексіївка, Покровськ, Удачне та Звірове.

За попередніми підрахунками, втрати окупантів на цьому напрямку, з початку доби склали 72 – вбитими та 67 – пораненими. Крім того, Сили оборони знищили одиницю автомобільної техніки, гармату, по одному мотоциклу та квадроциклу, портативну станцію радіоелектронної боротьби, два розвідувальні дрони SuperCam та один - Zala. Виведено з ладу танк, дві артилерійські системи та реактивну систему залпового вогню.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили 11 атак в районах населених пунктів Костянтинопіль, Новопіль та Бурлацьке. Дотепер тривають п’ять боєзіткнень.

На Гуляйпільському напрямку ворог шість разів атакував позиції наших захисників у районах Чарівного. Водночас ворог завдавав авіаційних ударів по населених пунктах Залізничне, Гуляйполе та Малі Щербаки.

На Оріхівському напрямку, в деяких випадках за підтримки штурмової авіації, ворог дев’ять разів атакував оборонні позиції наших захисників у районах Новодарівки, Степового, П’ятихаток та Кам’янського, дотепер тривають чотири боєзіткнення.

На Куп’янському та Придніпровському напрямках від початку доби противник наступальних дій не проводив.

Десять бойових зіткнень відбулося сьогодні на Курському напрямку. Протягом доби ворог здійснив 336 артилерійських обстрілів, зокрема 15 - із реактивних систем залпового вогню, завдав 16 авіаційних ударів, скинув 24 керовані бомби.

Сьогодні за ефективну бойову роботу слід відзначити воїнів 128-ї окремої бригади територіальної оборони «Дике Поле» та 34-ї окремої бригади берегової оборони.